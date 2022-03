Erasmus plus e Christmas in Europe, l'Alberghiero sempre più aperto al mondo

TERMOLI. Da un lato gli studenti di Croazia, Lettonia, Grecia e Turchia arrivati a Termoli nell’ambito dell’Erasmus Plus “Plan for the mobility”. Dall’altro lato, la presidenza dell’Aeht, l’associazione europea delle scuole dell’hotellerie e del turismo, in visita in basso Molise per l’organizzazione del Christmas in Europe, la manifestazione che celebra il Natale nell’Unione Europea.

Una settimana che ha visto Alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli aprirsi al mondo. Dopo le chiusure e le limitazioni dovute all’emergenza Covid, l’Istituto torna a respirare un’aria di modernità e di ripartenza. Lo fa, come è nelle more della sua offerta formativa, dando la possibilità ai suoi studenti di entrare a contatto con alcune delle realtà più stimolanti del panorama scolastico europeo. E anche offrendo una vetrina verso l’estero al Molise. Entrambe le delegazioni, sia quella dell’Erasmus Plus, sia quella dell’Aeht hanno avuto la possibilità di visitare Termoli e il suo hinterland e di conoscere, quindi, le bellezze paesaggistiche e storiche della nostra regione perseguendo, al contempo, quel ruolo di portatore di interesse che l’Alberghiero vuole avere verso le imprese del territorio.

Importante l’incontro che la delegazione Aeht, composta dalla presidente Ana Paula Pais e dai vicepresidenti Remco Koerts, Paolo Aprile, Tanja Angleitner-Sagadin, ha avuto con il sindaco di Termoli, Francesco Roberti che ha espresso parole di vivo apprezzamento per il lavoro che l’Istituto sta portando avanti.

“Siamo soddisfatti di essere stati scelti come scuola di riferimento per iniziative di rilevanza europea come l’Erasmus Plus e il Christmas in Europe – ha affermato la dirigente scolastica dell’Alberghiero, Maria Chimisso – allo stesso tempo, però, siamo consci della grande attesa e del grande interesse che c’è attorno alla nostra scuola. E questo per noi è motivo di orgoglio e di enorme responsabilità.

I prossimi mesi saranno ricchi di eventi che ci riguarderanno in prima persona – ha continuato la dirigente Chimisso – dalle iniziative di celebrazione dei 35 anni di apertura della scuola fino al gran finale del 2022 rappresentato dal Christmas in Europe che trasformerà Termoli nel palcoscenico europeo delle scuole dell’hotellerie e del turismo.

Siamo fieri anche delle parole che sono state pronunciate dal sindaco Francesco Roberti che ci ha onorati nel ricevere la delegazione dell’Aeht e che ha riconosciuto il grande valore dell’Istituto Alberghiero nell’alveo della formazione secondaria superiore.

Dichiarazioni – ha concluso la dirigente Chimisso - che ci spingono a fare sempre di più per offrire ai nostri studenti le ali per volare verso un futuro europeo”.

