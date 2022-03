Altro carico di beni di prima necessità partito per l’Ucraina

Altro carico di beni di prima necessità partito per l’Ucraina

TERMOLI. Proprio qualche giorno fa, noi di Termolionline abbiamo avuto modo di visitare i locali della Chiesa della Madonna del Carmelo, dove abbiamo incontrato Dagmara Sobolewska, presidentessa dell’associazione “Apolonia”, che proprio in questi giorni si è occupata della raccolta dei beni da devolvere al popolo Ucraino.

Abbiamo avuto modo di parlare con la presidente Sobolewska, che ha organizzato la raccolta dei beni, aiutata anche da altre associazioni di volontariato e da tante altre persone -tra queste l’insegnante Justyna Glowacka- entrambe sia la presidente Sobolewska, che la la docente Glowacka sono originarie della Polonia- e si sono impegnate nella raccolta dei beni di prima necessità, sin dallo scoppio di questa guerra.

Ma l’aiuto è arrivato anche da alcune amministrazioni comunali del Molise per questa raccolta di beneficenza. Affinché le persone che in questo momento stanno vivendo un’esperienza drammatica possano trovare sollievo anche grazie ai beni ricevuti e donati con amore. Perché è proprio l’amore il fil rouge che sta guidando questa raccolta benefica.

Proprio nell’occasione del nostro sopralluogo nei locali del Carmelo abbiamo anche incontrato e intervistato -oltre la presidentessa Sobolewska, anche il presidente dell’Archeoclub di Termoli- Oscar De Lena, presente nella sede dei locali della Chiesa della Madonna del Carmelo, per prestare assieme a tutti gli altri volontari, il suo aiuto. Il presidente De Lena ha voluto ringraziare anche i soci dell’Archeoclub per il loro prezioso contributo nella raccolta.

Poi dopo aver raccolto per oltre dieci giorni il materiale, ieri pomeriggio sono partiti i beni che serviranno a tutte le persone che stanno vivendo un momento drammatico. Oltre quaranta metri cubi di pacchi contenenti i più svariati beni di prima necessità: da indumenti, ad articoli per bambini e neonati, ma anche cibo a lunga conservazione e tanto altro.

Un lavoro durato oltre tre ore - questo il tempo impiegato per caricare tutti i camion- nelle ore pomeridiane di ieri.

Tutti i volontari hanno contribuito a svuotare i locali della chiesa del Carmelo -dove si trovavano tutti gli scatoloni- e caricarli sul camion diretto in Polonia -dove ci sono molti rifugiati, fuggiti dalla guerra - e in Ucraina. Appunto la terza destinazione sarà proprio Leopoli, così come la presidente Sobolewska ci aveva dettagliatamente raccontato nell’intervista di qualche giorno fa.

Questi beni di prima necessità serviranno per dare un po’ di sollievo a tante famiglie, che da oltre venti giorni soffrono a causa di questa terribile guerra.

Galleria fotografica