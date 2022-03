Vertenza Vibac, partita la richiesta di incontro del sindaco all'Azienda

TERMOLI. In seguito all’incontro avuto ieri in Comune con le parti sindacali e con i lavoratori della Vibac Spa di Termoli, in presidio in Piazza Sant’Antonio, il sindaco Francesco Roberti in data odierna ha inviato una richiesta di incontro urgente al presidente della multinazionale del nastro adesivo Pietro Battista e al Presidente della Regione Molise Donato Toma.

«In qualità di sindaco di Termoli, nonché presidente della Provincia di Campobasso, sarei lieto di poterVi incontrare per condividere alcune riflessioni sulla situazione venutasi a creare presso lo stabilimento Vibac Spa di Termoli.

Considerati i gravosi riflessi che la crisi economica dell'intero mondo produttivo sta attraversando, vista l'astensione parziale dal lavoro dei dipendenti della Vibac Spa dell'area produttiva di Termoli, si chiede un incontro urgente con la direzione aziendale della Vibac e con il presidente della Regione Molise al fine di affrontare le tematiche di sviluppo dello stabilimento in questione, in previsione delle opportunità di alcune misure strategiche ed economiche che a breve ricadranno nell' area industriale di Termoli.

In attesa di un vostro riscontro e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento».