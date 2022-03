Covid: un pensiero a chi non c'è più e infinita riconoscenza a chi ha combattuto in prima linea

CAMPOMARINO. Nella giornata che ricorda le vittime del Covid arriva il messaggio del sindaco di Campomarino, Piero Donato Silvestri, la cui comunità ha pagato un tributo di vite umane notevole alla pandemia.

«Indelebili nella nostra memoria rimarranno le immagini dei mezzi militari che, il 18 marzo del 2020, trasportavano centinaia di feretri che non riuscivano più ad essere contenuti nel cimitero monumentale di Bergamo, immagini che hanno fatto il giro del mondo e che hanno suscitato sgomento e toccato profondamente la sensibilità dell’opinione pubblica.

Memori di ciò che come comunità abbiamo vissuto, in termini di sacrificio di vite umane, a due anni da quella tragica data, nel giorno della memoria per le vittime del Covid-19 il mio pensiero va a tutti coloro che hanno perso gli affetti più cari a causa della pandemia e a coloro che ancora oggi combattono contro il virus.

Nel contempo però, celebrando questa giornata, rivolgo un messaggio di fiducia e speranza a tutti i miei concittadini, con l'auspicio che il peggio sia davvero passato e ci avvicini all'epilogo di questa triste e difficile pagina di storia. Rivolgo inoltre un grandissimo sentimento di riconoscenza a tutti gli operatori sanitari, alle forze dell’ordine e al mondo del volontariato che hanno “donato” il loro lavoro e il loro tempo al servizio di coloro bisognevoli di cure.

Considerato però quest'ultimo colpo di coda del virus e il nuovo picco di contagi che sta interessando l'Italia nelle ultime settimane, colgo l'occasione per raccomandare a tutta la cittadinanza di non abbassare la guardia e di continuare ad essere comunque prudenti fino alla fine di questa lunga emergenza».