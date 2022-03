Agorà interattiva con vero albero sensoriale: presentato lo stand Molise alla Bit

CAMPOBASSO. Uno stand innovativo in cui le radici culturali del Molise incontreranno il futuro delle installazioni grazie ad un agorà che consentirà di avere i video wall anche nello spazio che sovrasta lo stand, proiettando immagini visibili dall'alto. Sono questi i principi su cui si fonda la partecipazione della Regione Molise, con l'assessorato al turismo e tramite il soggetto attuatore dell'azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, che sono stati illustrati questa mattina presso il palazzo ex Gil di Campobasso alla presenza del Presidente Donato Toma, dell'assessore Vincenzo Cotugno e del commissario straordinario Aast Remo Di Giandomenico.

Al centro ci sarà un albero vero e della terra, ha tenuto a precisare Luca Mastrangelo consulente della ditta (Amtm allestimenti ndr) che si è aggiudicata l'appalto per la creazione dello stand, sottolineando così il legame del nostro territorio con le proprie radici.

Lo stand

Bianco lucido, al cui centro verrà posto l'albero con la terra attorniato da una panchina, come le Agorà di un tempo in cui potersi sedere ed osservare, completamente interattivo. Chiunque si avvicinerà all'albero, infatti, potrà ammirare delle immagini della nostra regione che partiranno grazie alla presenza di sensori.

I visitatori potranno scattarsi un selfie e vederlo nel video wall che sovrasta lo stand semplicemente recandosi al piano superiore del padiglione 3 che ospiterà lo stand del Molise.

Lo spazio espositivo sarà diviso in 4 aree concettuali.

La prima è il carapace, simbolo della cultura nella sua accezione di protezione/identità sociale e comunicazione verso l’esterno. Verrà messa a disposizione una web app online in cui ogni visitatore potrà scrivere e/o disegnare un proprio messaggio.

La seconda area è l'albero e la sua agorà, emblema della sostenibilità ambientale, dell’armonia uomo/natura, che diventa luogo del confronto e della crescita.

Terzo elemento lo specchio delle emozioni, metafora della capacità del Molise di esprimere “autenticità” e modalità di viaggio uniche. Si tratta di uno schermo olografico trasparente e il visitatore, muovendosi sul terreno presente intorno all’albero, verrà intercettato da specifici sensori che andranno ad attiverà dei video dedicati al fruitore e che verranno proiettati su tale schermo.

Infine l'area della socialità, uno spazio in cui i visitatori, i buyer e gli stakeholder potranno intrattenersi in maniera informale, sarà presente uno spazio potenzialmente utilizzabile anche per la somministrazione di prodotti enogastronomici, all’interno di uno spazio in cui, attraverso grandi ledwall, sarà presente il racconto delle principali bellezze della Regione.

Il Molise oltre la marginalità

"Abbiamo scontato la nostra marginalità, ma ora possiamo competere a livello internazionale" ha specificato il presidente della Regione Molise Donato Toma che ha puntato l'attenzione sulla necessità di intercettare nuovi flussi turistici: "Il turista attuale, e quello futuro, ha sempre più necessità di avere servizi in conseguenza dell'emergenza pandemica. Dobbiamo arrivare a chi non conosce ciò che abbiamo, anche grazie ad un piano di comunicazione già attuato, diffondendo l'immagine di un Molise a livello mondiale, mettendo a sistema tutta l'offerta turistica molisana. Il Molise è pronto ad accogliere i turisti, non siamo più la Cenerentola d'Italia".

"Un lungo percorso su cui questo assessorato, grazie all'appoggio della Regione, ha lavorato tantissimo e continuerà a fare per intercettare sempre più flussi turistici - ha commentato Vincenzo Cotugno - Tutte le operazioni messe in atto hanno permesso al Molise, una regione che non esisteva, ad essere presente su tutti i giornali del mondo. La BiT è una borsa tecnica che consentirà ai buyer di conoscere i pacchetti del Molise. Sono attesi oltre 300mila visitatori quest'anno alla Bit e oltre 70 aziende interessate a partecipare e già iscritte e oltre 40 comuni che parteciperanno".

Le attività nello stand

Comuni, operatori turistici, aziende che hanno mostrato interesse a partecipare alla Bit e che l'azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo ha già registrato: "Una dimostrazione dell'intuizione vincente della Regione e dell'Assessorato al Turismo - ha concluso il commissario Aast Remo di Giandomenico che ha fornito alcune chicche relative all'organizzazione dello stand - Le tre giornate di Bit saranno scandite da eventi musicali, dalla presentazione del 'Molise a cavallo', passando per le bellezze con Miss Molise 2021 Francesca Capone fino alla Tintilia, oltre ad appuntamenti con buyer e giornalisti nazionali ed internazionali per consentire anche al centro ed alto Molise di intercettare nuovi flussi. Non è un mandato fine alla Bit, ma è una prospettiva futura per crescere ed arrivare a creare una rete che consenta al Molise di crescere".

