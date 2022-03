Emergenza Ucraina, insediato il comitato operativo regionale

CAMPOBASSO. Riunione in videoconferenza del Comitato Operativo Regionale per l’emergenza Ucraina, insediatosi in serata su convocazione del presidente Toma.

Oltre al governatore che lo presiede, ne fanno parte il dirigente del Servizio di Protezione civile, i direttori del secondo e del quarto Dipartimento della Regione Molise, il direttore generale per la Salute, il direttore dell’Arpa, i prefetti di Campobasso e Isernia, il presidente dell’Anci Molise, il direttore generale dell’Asrem, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per il Molise.

Si è trattato di un primo confronto interistituzionale funzionale al coordinamento delle azioni poste in essere per l’emergenza Ucraina.