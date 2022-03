Emodinamica al San Timoteo quasi sempre chiusa nella seconda metà di marzo

TERMOLI. In attesa di sapere cosa deciderà in Consiglio di Stato, chiamato nel giro di poche settimane a esprimersi più volte sul Pos 2019-2021 adottato nel settembre scorso dal Governatore Donato Toma, torna alla ribalta la turnazione a singhiozzo del servizio di Emodinamica all’ospedale San Timoteo. Di quindicina in quindicina, sono sempre più i turni inattivi nel reparto di Cardiologia, come aveva già ipotizzato il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, adottando il provvedimento di fine dicembre.

Un atto che è stato impugnato e che vedrà il prossimo 23 marzo in discussione il ricorso dei cittadini-amministratori di centrodestra, dell’associazione Cuore molisano e della Casa dei Diritti. Secondo il provvedimento diramato dal direttore dell'Uosvd Erminio Calgione, nella seconda metà di marzo, a partire da due giorni fa, dal 16 marzo, in appena 15 giorni sono ben undici i turni interrotti, con inattività e mancata reperibilità.

Attività sospesa dalle 8 alle 8, per 24 ore, dal 16 al 17 marzo; dalle 14 alle 20 del 17 marzo, sempre e poi, da ieri, dalle 14, fino alle 8 di lunedì 20 marzo. Lo stesso giorno turno interrotto dalle 20 e fino alle 8 del giorno successivo. Nuove interruzioni dalle 8 del 23 marzo alle 8 del giorno successivo, dalle 14 del 25 marzo alle 8 del 26 marzo, dalle 20 del 26 marzo alle 20 del 27 marzo. Si continua a sospendere dalle 14 del 28 marzo alle 8 del 29 marzo e dalle 14 del 29 marzo alle 20 dello stesso giorno. Stop dalle 8 del 30 marzo alle 8 del giorno successivo e dalle 14 del medesimo giorno alle 20 del 31 marzo.