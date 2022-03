Reporter solidale, la missione di Giuseppe Barile tra Polonia e Ucraina

TERMOLI. Lo abbiamo conosciuto per diverse opere documentarie, come quelle sulla origine della Corsa dei Carri, reportage sul Gargano e i bambini di Bucarest, ora si dedica all’emergenza ucraina. Giuseppe Barile resta in prima linea e a breve sarà proprio sul confine della nazione aggredita dalla Russia. Nato a Termoli, con origini di Chieuti, ha lanciato via social una campagna umanitaria, che condividiamo.

«Insieme ai nostri partner polacchi di Polish Medical Mission stiamo continuando a rifornire di attrezzature mediche, materiali e medicinali gli ospedali ucraini che in questo momento non hanno abbastanza risorse per dare assistenza medica e cure ai feriti e a tutti coloro che ne hanno bisogno. In particolare con i convogli inviati abbiamo già raggiunto gli ospedali delle città ucraine di Ivano-Frankivs'k, Odessa, Leopoli, l’istituto pediatrico e ginecologico di Kyiv e i centri pediatrici e neonatali di Inatuck e Lutsk. Grazie infinitamente a tutti e tutte voi per lo straordinario aiuto!», queste le parole diffuse dall'ong Terres des Hommes.

Giuseppe Barile è reporter e documentarista e uno dei moderatori della community Viaggiare in Solitaria.

«La nostra community è una delle più influenti in Italia a tema viaggi. Da anni condividiamo le nostre esperienze e la nostra passione per il viaggio, attraverso fotografie e video da tutto il mondo. La nostra attività sul gruppo ci ha permesso e ci permette di crescere reciprocamente attraverso la scoperta e il rispetto di culture spesso molto lontane e diverse dalla nostra.

Siamo tanti e questo è motivo di orgoglio. Ma allo stesso tempo abbiamo una grande responsabilità come community e quindi ho deciso di provare a rendere utile il nostro bacino di utenza a chi in questo momento sta soffrendo.

𝐏𝐑𝐎𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀

Nel corso della mia attività di documentarista e reporter sono venuto in contatto con diverse ONG: UNCHR, Comunità Sant’Egidio, Parada Italia, Save the Children e altre. Nel corso di un reportage effettuato nei campi profughi al confine Giordano-Siriano, sono venuto a contatto con Terres des Hommes Italia (TDH) ed è proprio a loro che ho deciso di destinare questa raccolta.

Terres des Hommes Italia si occupa di proteggere i bambini di tutto il mondo dalla violenza, dall'abuso e dallo sfruttamento per assicurare loro scuola, educazione, cure mediche e cibo. Attualmente opera in 65 paesi con quasi 1000 progetti a favore dei bambini.

Ho visto con i miei occhi il lavoro che operano in zone limite, con i bambini, per i bambini.

𝐃𝐎𝐍𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄

La nostra community è composta da circa 200.000 utenti e se solo ognuno di noi elargisse una piccola somma, potremmo raggiungere un traguardo straordinario per aiutare TDH nella protezione dei bambini e dei più fragili in Ucraina.

Non vi è una richiesta minima o una massima, ogni donazione è libera.

In accordo con TDH abbiamo fissato un tetto di 5.000 (che può essere superato) ed una durata di 90 giorni per la nostra raccolta.

𝐓𝐑𝐀𝐒𝐏𝐀𝐑𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄

- Tutti i fondi raccolti in questa campagna saranno automaticamente ricevuti da TDH.

- TDH collabora a stretto giro con il Polish Medical Mission, partner da più di 10 anni, per aiutare la popolazione più vulnerabile ai confini tra Polonia-Bielorussia e Polonia-Ucraina.

- Attualmente TDH sta rifornendo gli ospedali di Kiev e Ivano-Frankivs'k dove la situazione è drammatica ed è ormai impossibile trovare medicine e articoli medicali.

- In questa pagina pubblicherò aggiornamenti con TDH (anche foto/video) sulla destinazione del nostro supporto.

- Io stesso mi recherò presso il confine Polonia-Ucraina per documentare ciò che sta accadendo con i miei occhi e la mia camera».

