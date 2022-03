‘Inclusione significa una casa per domani’, giornata sensibilizzazione sindrome di down

CAMPOBASSO. 21 marzo 2022, giornata mondiale di sensibilizzazione sulla Sindrome di Down, appuntamento internazionale, sancito dall’Onu, per diffondere consapevolezza e conoscenza, per una nuova cultura della diversità e per promuovere il rispetto e l’integrazione di tutti nella società.

La scelta del 21 marzo non è casuale, ma fa riferimento al numero del cromosoma che determina la sindrome di down, il 21, definita anche TRISOMIA 21, mentre marzo, come terzo mese dell’anno sta a rappresentare il terzo cromosoma, quello in più.

L’idea, inoltre di associarla all’avvio della primavera è per legarla ad una prospettiva di rinascita, insita nella stagione, che si spera di radicare nella società: le persone affette da Trisomia 21 hanno gli stessi diritti di tutti, come poter vivere in autonomia, avere un lavoro, una casa e una vita affettiva. Ciò che per molti di noi è usuale e scontato, per loro spesso è una sfida.

Non poteva esserci modo migliore per l’Aipd di Campobasso per celebrare tale ricorrenza!

Fervono infatti i lavori per la preparazione della nostra “CASA PER DOMANI”, che, grazie al tuo aiuto, diventerà il modo concreto per celebrare e rispettare sempre, ogni giorno dell’anno, le persone con Sindrome di Down .

In questo modo possiamo davvero fare nostro il tema di questa ricorrenza che è “ INCLUSIONE SIGNIFICA… “ significa UNA CASA PER DOMANI!

Il progetto è sostenuto da @intesasanpaolo/Intesa Sanpaolo attraverso l’Iniziativa Formula in collaborazione con @Cesvi Onlus/Fondazione Cesvi.

Dona su For Funding, la piattaforma di @intesasanpaolo per la raccolta fondi in favore di progetti solidali

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/casa-per-domani-campobasso

