Una quercia per ogni donna che si distingue, a San Giacomo la targa in terracotta

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. All’esito del concorso “Una quercia per ogni Donna che si distingue” che ha visto partecipare numerosa la comunità di San Giacomo degli Schiavoni, con lo scopo di rendere omaggio alle donne che si sono contraddistinte in ambito sociale, economico, culturale, sportivo o scientifico, abbiamo posto, lungo il “Viale delle Querce” una targa in terracotta in onore della vincitrice, la Prof.ssa Maria Montessori.

Momento particolare l’abbraccio virtuale dei presenti, compresi gli alunni della scuola primaria di San Giacomo, accompagnati per l’occasione dal corpo docente, alle donne ucraine colpite dalla immane tragedia di un conflitto bellico senza senso.

Doverosi i ringraziamenti al nostro concittadino Antonio Natale, dal quale è scaturita l’idea del concorso, recepita con grande slancio dall’amministrazione comunale e all’altro nostro concittadino il Prof. Michele Carafa, che ci ha donato le bellissime targhe in terracotta.

Iniziativa che proseguirà nei prossimi anni, nel solco del rispetto delle donne, della loro insostituibilità.

