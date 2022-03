«Ciclopedonale ridotta in questo modo», ancora all'attacco il M5S

TERMOLI. Continua il percorso di monitoraggio del territorio compiuto, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, a opera di Nick Di Michele, Daniela Decaro, Ippazio Stamerra e Antonio Bovio, consiglieri comunali del M5S. «Non sono passati più di sei mesi dal completamento del percorso ciclopedonale all'interno del parco comunale e la situazione in cui versa la pista ciclabile, documentata nelle foto in nostro possesso, è la seguente: cemento divelto, rotto, sporco di fango e pietrisco.

Il percorso è insidioso per i ciclisti che lo percorrono e va immediatamente ripristinato a regola d'arte. Ciò che sorprende è come si sia potuto deteriore in un lasso di tempo così breve. Un percorso che in totale impegna una somma di circa 305 mila euro (e non sono pochi) di fondi pubblici. Abbiamo segnalato la questione. Chiediamo ad alta voce che chi di dovere faccia i controlli, le verifiche e i sopralluoghi necessari, e provveda all'immediata messa in sicurezza della pista». «A seguito di una segnalazione abbiamo provveduto verificare lo stato di manutenzione della pista ciclabile realizzata da questo Ente, ad agosto dello scorso anno, all’interno del parco comunale. Con stupore abbiamo constatato il cattivo stato di manutenzione della pista ciclabile. Si chiede pertanto di intervenire prontamente e di effettuare le verifiche del caso per la sicurezza dei ciclisti».

