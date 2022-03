San Timoteo, "sollevato dall'incarico" il responsabile della Rianimazione

TERMOLI. Il responsabile del reparto di rianimazione facente funzioni, Giuseppe Germele, è stato sollevato dall’incarico organizzativo dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, per motivi disciplinari. Il provvedimento, reso noto dallo stesso destinatario ai colleghi, che con sgomento hanno appreso di questa decisione. Il problema, alla base, è proprio la figura professionale di anestesista del medico, che potrebbe venire meno se decidesse di affrettare il pensionamento, che era in itinere entro un biennio. Attualmente, sono 5 i rianimatori, al di là di Germele, un numero che al di là di consentire solo urgenze indifferibili in sala operatoria, con l’attività programmata ormai al palo da diverse settimane, davvero rende insostenibile il prosieguo della mission nel reparto. C’è chi fa da quasi due mesi senza sosta i fine settimana, c’è chi fa molti turni di notte ogni 7 giorni. Germele era stato sospeso sempre per motivi disciplinari dall’esercizio medico ospedaliero nel periodo compreso tra il 5 al 12 febbraio scorso.