Sindaci, consiglieri regionali e il deputato Federico a confronto sul San Timoteo

Incontro al Cosib

TERMOLI. In assenza del presidente-commissario Donato Toma, che ha inviato una nota in cui declinava l’invito a partecipare al confronto sulla sanità convocato al Cosib dai sindaci del basso Molise, per impegni istituzionali, consiglieri regionali, amministratori del territorio e un parlamentare, a confronto stamani verso il nuovo Pos 2022-2024 e sulla sorte dell’ospedale San Timoteo.

Sono arrivati un po’ tutti alla spicciolata, anche diversi consiglieri comunali, assieme a primi cittadini e anche rappresentanti dei comitati.

Tra deputati e senatori c’era solo Federico, del consiglio regionale Facciolla, Cefaratti, Manzo, Fontana, Nola, Greco, De Chirico, i sindaci presenti quasi tutti, dietro l’invito di Francesco Roberti, per i due ambiti socio-territoriali, Puchetti, arrivato un po’ in ritardo, reduce dal Covid, Di Pardo, Della Porta, Manes, Bellotti, Gallo, Di Matteo, la Di Lena, Montagano, Ferrante, D’Angelo, tra gli altri, a condividere o contribuire alla richiesta di Roberti, stilare un documento da inviare al Governo, senza steccati di appartenenza, ma ciascuno nel proprio ruolo, per chiedere risorse e un decreto ad hoc con cui rivitalizzare la sanità nel Molise.

Una occasione anche per divulgare in forma più estesa delle dichiarazioni fatte da Toma nel confronto avuti con gli stessi sindaci a Palazzo Vitale martedì scorso.

