Carrese di Chieuti, allenamenti vietati: si costituisce un comitato spontaneo

CHIEUTI. Come un fulmine a ciel sereno, questa è la giusta metafora per spiegare com’è stata percepita a Chieuti, la notizia del diniego, da parte della questura di Foggia, di poter svolgere gli “allenamenti preparatori” per la tradizionale Carrese, in programma il 22 aprile. Venerdì pomeriggio è arrivata questa notizia inattesa, e in poco tempo si è sparsa la voce per tutto il paese; quest’anno c’era tanta speranza e quasi la certezza di poter rivivere quelle intense emozioni.

I cittadini non ci stanno e a tal proposito hanno istituito un Comitato spontaneo “Pro Corsa dei Carri”. Questo comitato ha organizzato una manifestazione pacifica, che si terrà nella giornata di martedì 22 marzo 2022. Lo scopo della manifestazione è la tutela e la salvaguardia della “nostra amata Corsa dei Carri”, come recita la locandina; il corteo sfilerà per le vie principali del paese. L’appuntamento è fissato intorno alle 16 davanti l’Auditorium (ex Chiesa vecchia).

I partecipanti vestiranno ognuno con i colori del proprio carro; come segno di protesta, verranno riconsegnate simbolicamente le proprie tessere elettorali. L’amarezza è ancora più forte perché nei comuni molisani della Carrese, San Martino in Pensilis, Portocannone ed Ururi, il Questore di Campobasso ha autorizzato le manifestazioni, al contrario di quello di Foggia; le richieste erano le stesse, anzi, la documentazione è stata fornita proprio dal sindaco di Chieuti, Diego Iacono per tutti e quattro i paesi. Il 23 marzo è stato convocato il tavolo tecnico presso la Prefettura di Foggia.

Solo dopo quella data, si saprà l’esito decisivo. La tradizionale Corsa dei carri è l’evento più sentito di tutta la festività in onore del santo patrono San Giorgio Martire, che solo chi è nato o vissuto a Chieuti può comprendere. È come essere privati di una parte di sé stessi senza la Carrese. Il mancato svolgimento, comporterebbe anche un grosso danno economico, dovuto alla mancanza dei numerosi visitatori che, solitamente, confluiscono a Chieuti per, conoscere questa famosa e conosciuta tradizione.