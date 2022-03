Donne pazienti oncologiche, partito il progetto Lilt "Kintsugi"

CAMPOBASSO. È partito sabato 19 marzo, in occasione dell’avvio della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, il progetto Kintsugi, percorso dedicato alle donne pazienti oncologiche, che mutua il suo nome dall’antica arte giapponese di riparare gli oggetti con della polvere d’oro, dando loro nuova vita e maggiore valore.

L’iniziativa è stata ideata e portata avanti dall’Associazione Provinciale di Campobasso della LILT in collaborazione con il Comune di Campobasso e le associazioni Ricomincio da Me, Ares e MusArte. I costi del progetto sono coperti con gli incassi dell’evento “In Concerto per Natale” tenuto al Teatro Savoia il 22 dicembre da L’Ensemble Femminile MusArte. Da un lato, si è così riusciti a fare rete. Infatti, sono stati raggiunti gli obiettivi dell’amministrazione comunale di Campobasso che, come ha spiegato l’assessore Paola Felice, voleva creare una rete sociale nel capoluogo e quelli di MusArte che voleva dedicare uno spazio alle donne. Dall’altro, invece, la LILT di Campobasso ha lavorato al progetto di aiuto e sostegno alle donne operate di tumore al seno con un percorso che si snocciolerà in diversi incontri di psico-oncologia, nutrizione ed estetica oncologica.

“Kintsugi – afferma la presidente della LILT Campobasso, dott.ssa Carmela Franchella - è l’arte giapponese di ricostruire per valorizzare utilizzando un metallo nobile come l’oro, però noi abbiamo dato anche un significato alternativo perché l’oro possiamo leggerlo anche come loro, quindi una doppia valenza e cioè il creare una rete di condivisione. Questo progetto, che nasce dall’idea di Paola fondatrice dell’associazione Ricomincio da Me, e dalle sue amiche di viaggio, ha proprio l’obiettivo di creare una relazione fra donne che hanno voglia di confrontarsi ma anche di capire cosa può aiutarle ad attraversare questo percorso legato alla malattia oncologica”.

