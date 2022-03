Bambini di Pantano Basso e il vescovo De Luca all'altare di San Giuseppe

Il vescovo a Pantano Basso

TERMOLI. Visita del vescovo Gianfranco De Luca dopo l’allestimento dell’altare di San Giuseppe alla scuola dell’infanzia di Pantano Basso, accorpata in via Tremiti.

Il presule, dopo la benedizione, si è intrattenuto coi piccoli alunni, parlando della differenza di vivere all’inferno e in paradiso, la differenza tra il bene e il male, tra l’egoismo e la generosità, ricordando anche dei loro piccoli amici che a differenza loro oggi loro malgrado stanno soffrendo e patendo dolore, paura e morte per colpa di una guerra assurda e violenta, quella russo-ucraina.

Il progetto, come ci dice l’inossidabile referente, la maestra Marilena Cappella, va avanti, dal 1999. Un ricordo anche di don Ulisse Marinucci, lo stesso anno della sua morte, nel 2017, don Ulisse doveva collaborare proprio in prima persona all’allestimento dell’altare di Pantano Basso. Per non far disperdere la tradizione lo scorso anno ci dice Marilena Cappella a causa della didattica a distanza, gli altari furono allestiti in questa forma.

Assieme a Marilena ci sono le insegnanti Tonia Aloia, Giovanna Di Tommaso, Anna Daló, Anna De Angelis, Mariateresa Pasquale, i collaboratori scolastici Franca Oriente, Ferdinando D’Addario.

All’interno dell’Altare sono stati inseriti i colori della bandiera dell’Ucraina, mentre l’asilo di via Tremiti ha realizzato i quadretti.

