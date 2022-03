Accoglienza dei profughi dall'Ucraina, «Come si regola il Comune?»

TERMOLI. Nuova interpellanza del Movimento 5 Stelle, in cui si chiede di conoscere: «Quale attività viene posta in essere dal Comune di Termoli per la profilassi dei cittadini ucraini accolti nella nostra città in relazione alla epidemia da Covid; quale assistenza offre il Comune di Termoli alle famiglie ospitanti i cittadini ucraini per il disbrigo di tutte le pratiche inerenti all’accoglienza. Se questa amministrazione fornisce o ha intenzione di fornire un supporto-servizio con la creazione di uno sportello ad hoc per consulenza e assistenza ai cittadini ucraini e alle famiglie che li accolgono. Quali e se fornisce ulteriori servizi ai cittadini ucraini. Se ha sottoscritto o ha intenzione di sottoscrivere accordi di collaborazione per la gestione dell’accoglienza e la motivazione della scelta», da trattarsi con urgenza nel prossimo Consiglio comunale.

«La guerra in Ucraina ha aperto un nuovo scenario collettivo. Tante le donne e i bambini che stanno cercando rifugio e accoglienza nel nostro Paese. La macchina della solidarietà si sta muovendo senza sosta. Il Governo ha emanato il Decreto Legge 28 febbraio 2022 n. 16 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” e il Capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno ha diramato ai Prefetti le indicazioni operative sull’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalle aree di conflitto – sottolineano Decaro, Bovio, Stamerra e Di Michele - il Prefetto di Campobasso in attuazione delle direttive ricevute ha a sua volta diramato le linee guida. Il Comune di Termoli ha istituito uno sportello per la registrazione dei profughi e delle famiglie che intendono accoglierle. Quale altra attività sta svolgendo?

Chi arriva in Italia e chi ospita non può essere lasciato solo nel disbrigo delle pratiche, nella profilassi per il Covid specie quando il Governo centrale richiama la possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione con i comuni al fine di affidare ai comuni stessi la gestione dell’accoglienza, sempre secondo la disciplina del sistema Cas, con oneri a carico del Ministero. Per questo abbiamo interpellato il Sindaco e l'assessore competente per capire quali azioni hanno intrapreso o intendono intraprendere affinché la solidarietà e l'aiuto vero non sia solidarietà e aiuto a metà giusto per conformarsi alle linee guida del Prefetto ma un aiuto concreto ai profughi, alle famiglie che li accolgono, rimuovendo tutti gli ostacoli di ordine sociale economico ed amministrativo al fine di conseguire una solidarietà concreta».