Trent'anni di 118: la Misericordia in parata e il saluto di Papa Francesco

TERMOLI. Delegazione della Misericordia di Termoli partecipa oggi a Roma alle celebrazioni del trentennale del 118.

Una settimana di festeggiamenti in tutta Italia, incontro con le forze politiche e udienza dal Papa, da qui al 27 marzo.

Si è aperto a Roma con una parata di tutte le realtà del soccorso, la settimana di festeggiamenti per i trent’anni del Servizio Nazionale di Emergenza Territoriale. Medici, infermieri, soccorritori, operatori delle centrali del 118, volontari di Croce Rossa, Anpas e Misericordie provenienti da tutta Italia hanno sfilato insieme lungo via della Conciliazione fino a Piazza San Pietro, dove assisteranno all’Angelus del Papa.

La parata romana dà il via alle celebrazioni che, dal 20 al 27, animeranno tutte le regioni d’Italia, in un palinsesto di eventi promosso dalle società scientifiche Siems (Società Italiana Emergenza Sanitaria) e Siiet (Società Italiana degli Infermieri di Emergenza Territoriale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni tecnico professionali del soccorso.

«Era il 27 marzo 1992 quando, con Decreto del Presidente della Repubblica, veniva istituito il sistema di emergenza territoriale 118.

A trent’anni da quella data le società scientifiche, le organizzazioni di volontariato e le associazioni tecnico professionali promuovono una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale, aperte da una grande parata a Roma, domenica 20 marzo. Un servizio che, nel corso di questi trent’anni, si è dimostrato un pilastro fondamentale del sistema sanitario nazionale. Le ambulanze, le automediche, gli elicotteri del 118 sono stati le terminazioni nervose della sanità, capaci di affrontare i bisogni dei cittadini in difficoltà. Ma il 118 non è stato solo questo: insieme alla Protezione Civile ha fornito la risposta immediata alle grandi tragedie delle comunità, con servizi capaci di reagire in maniera veloce ed efficace davanti a qualsiasi calamità.

Insieme ai Pronto Soccorso ha affrontato i bisogni di un’Italia che ha superato tragedie, terrorismo, pandemie, fino all’ultima emergenza del Covid-19. Oggi il 118, unitamente alle Centrali Uniche di Risposta 112, sta affrontando nuove sfide per creare un sistema innovativo in grado di rispondere alle richieste per gli anni a venire. Il 27 marzo 2022 è perciò una giornata importante per tutto il sistema di emergenza territoriale: quello del passato, che arrivava in camice bianco. Quello del presente, che interviene con soccorritori, infermieri e medici. E quello del futuro, che dovrà essere ancora più specializzato ed efficiente, grazie a una strategia condivisa e all’impegno di tutti», ha ricordato il Siems.

Galleria fotografica