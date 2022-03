Covid: nel Molise 150 contagi e quattro guariti

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem nuovo decesso in Molise: si tratta di un 69enne di Cercemaggiore, era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva all'ospedale Cardarelli. Un paziente di San Martino in Pensilis, invece, è stato ricoverato in Malattie infettive. Infine, un degente di Campobasso è stato dimesso dal reparto "Anziano fragile".

Ci sono stati 4 guariti nelle ultime 24 ore: 2 a Campobasso, 1 a Isernia e 1 a Mirabello Sannitico.

I contagi sono 150, di cui 4 al molecolare Asrem su 255 tamponi refertati, e 146 da test rapidi, su 733 antigenici effettuati. A Termoli 32 positivi, di cui 1 al molecolare e 31 all'antigenico.

