Sistemare strade impraticabili, fondi in arrivo a Portocannone

PORTOCANNONE. Raggiante l’amministrazione comunale di Portocannone, che riceve un finanziamento da 644mila euro, stanziato dalla Giunta regionale lo scorso 9 marzo, in materia di viabilità interna. «Anche in questa programmazione Portocannone è presente con un progetto a totale carico dei fondi assegnati alla Regione Molise. Di che si tratta?

Si tratta del progetto di completamento dei lavori della strada “Padulo–Ingotte” che collega Portocannone con la SP 129, per intenderci la strada che arriva al “cambio–svicita” di San Martino in Pensilis. Chi percorre questa strada sa bene di come sia diventata del tutto impraticabile! Nella perfetta continuità con il lavoro svolto dall’amministrazione Caporicci, si fa presente che il progetto è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 32 del 15.04.2021 a coronamento dell’accordo di programma con il Consorzio di Bonifica di Termoli che, non solo autorizzava i lavori del primo lotto finanziato dal Ministero dell’Interno, ma assicurava il trasferimento dell’intero tracciato nel patrimonio viario dei Comuni di Portocannone e San Martino in Pensilis, rispettivamente in relazione ai tratti strada di appartenenza.

Che dire? Il lavoro, l’impegno e la ricerca continua di fonti di finanziamento erano alla base della precedente amministrazione e sono tutt’ora il faro della nostra azione quotidiana.

In questi mesi siamo alle prese con i bandi Pnrr. Portocannone sta partecipando a diversi avvisi pubblici con le proprie idee progettuali. La nostra soddisfazione è quella di cogliere tutte le opportunità che si presentino e di attuarle per il bene della comunità.

A breve darò le informazioni in modo dettagliato su tutto ciò che sarà ammesso a finanziamento. L’orgoglio è rendere sempre più bella e ricca di servizi la nostra amata cittadina». A commentare questa novità è proprio l’ex sindaco, Giuseppe Caporicci, ora componente di staff del sindaco Gallo. «Era dicembre 2019 quando davamo notizia della pubblicazione della graduatoria per la viabilità regionale, che ci vedeva presentare un progetto esecutivo del valore di 644.000 euro per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della strada Padulo Incotte (Udha Jakës Madhe). Sono passati poco più di due anni e nel frattempo abbiamo già appaltato un intervento dello stesso importo per un primo lotto di lavori sulla stessa strada attingendo a fondi del Ministero dell'Interno.

Adesso ci giunge la notizia dell'ufficialità del finanziamento del secondo lotto, che consentirà quindi al Comune di Portocannone di investire 1.288.000 euro per la messa in sicurezza e la mitigazione dei rischi idrogeologici della strada comunale in questione, completandone l'integrale rifacimento fino alla località "tratturo" di San Martino. Non c'è molto altro da aggiungere se non che questa è l'ennesima conferma che impegno, determinazione, capacità di programmazione e studio approfondito delle carte, non possono che condurre a buoni risultati. Sono certo che l’amministrazione comunale, che si sta già ben muovendo su diversi altri ambiti programmatori, farà in modo di "cantierare" l'opera nel più breve tempo possibile, come è stata nostra consuetudine nei cinque anni scorsi. Sempre avanti!»