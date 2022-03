Indennità di carica dei sindaci, quasi un terno al lotto

Questa testata ha già riferito che la legge n. 234/2021 ha previsto nuovi importi di carica per i Sindaci, aggiornando i compensi stabiliti nel 2000, poi ridotti del 10% nel 2006, quindi aumentati - per i soli enti locali fino a 3mila ab. - nel 2019. La nuova mappa ha accentuato le differenze tra Comuni di analogo impegno. Prima i compensi erano agganciati al numero di abitanti; oggi ha acquistato rilievo che la rilevanza istituzionale dell'amministrazione, cosicché le retribuzioni sono calcolate sull’indennità percepita nelle città metropolitane, equiparata - da gennaio 2024 - al compenso dei Presidenti delle regioni: 13.800 euro lordi al mese. Ulteriori aumenti sono previsti pure per il 2022 ed il 2023. Le nuove indennità premiano soprattutto chi sia al vertice dei capoluoghi di Provincia; cosicché il compenso previsto per chi sia stato posto al capo dei 18 enti con meno di 50mila ab. – tre di cui non arrivano a 30mila – cresce di circa 6mila euro al mese; ma, per un comune non capoluogo, fosse pure di 50mila ab., l’aumento si ferma a meno della metà. Venendo ad un caso pratico, amministrare il capoluogo Isernia (21mila ab., indennità di 9.600 euro, pari ad un aumento del 160%) consentirà di percepire bene più del collega di Assisi (non capoluogo, ma 28 mila ab.), a cui competerà una indennità di 4.140 euro. Naturalmente, con quelli dei Sindaci, aumentano della stessa percentuale pure i compensi dei vice, degli assessori e dei consiglieri comunali.

In sostanza, il legislatore ha creato il presupposto per un innalzamento della qualità dei vertici politici, senza intervenire sulla frammentazione della rete amministrativa italiana. Nelle sole Regioni a statuto ordinario, 65 Comuni hanno meno di 100 ab., 882 meno di 500; oltre la metà di questi ultima conta meno di 3mila ab. Per esempio, per arrivare alla popolazione dell’unico centro, non capoluogo di provincia, con più di 100mila ab. (Giugliano, in Campania), occorre sommare quella dei 565 comuni più piccoli, in cui il più grande ha 359 ab. In queste comunità, i 2.200 euro dell’indennità mensile possono essere una cifra non disprezzabile: ma, nel 2020, i 29 ab. di Monterone hanno dichiarato un reddito medio di circa 12mila euro, ed i 100 di Castelnuovo di C. 17mila. In sostanza, per i cittadini cambia poco, restando immutata la qualità e la quantità dei servizi fruiti. Oltre al Sindaco di Isernia chi ha veramente vinto al lotto è il suo collega di Campobasso (47mila ab., quanti Martina Franca, Cologno Monzese e Campi Bisenzio). Poiché il capoluogo molisano è anche capoluogo di provincia e di regione, l'indennità è lievitata del 196%, rendendo 7mila euro in più per un totale di 11mila mensili. Di contro il primo cittadino di Giugliano, in Campania, che pure amministra il doppio della popolazione, dovrà accontentarsi di 'appena' 5mila in meno.

La revisione delle indennità di funzione prevede che, fino a 1.000 ab., un Sindaco trànsiti dagli attuali 1.659 euro al mese lordi ai 1.909 dell’anno 2022, per arrivare a 2.208 nel 2024. Stesse cifre per gli enti fino a 3mila ab., mentre per quelli dai 3 ai 5mila, si transiterà da 1.952 a 2.446 tra un anno ed a 3.036 nel 2024. Chi amministra dai 10mila ai 30mila ab., vedrà crescere la propria indennità da 2.789 a 3.403 per arrivare - nel giro di 3 anni - a 4.140. Si passa da 3.114 a 1.894 (ed a regime a 4.830) per i Comuni da 30mila a 50mila ab. (per esempio Termoli) e da 3.718 a 4.851 (e poi a 6.210) per le città fino a 100mila residenti. Si scende, invece, per i Comuni con meno di 10mila, ma con più di 5mila.

È il caso di Larino il cui Sindaco vedrà lievitare la sua indennità di un buon 29%, superando i 2mila euro. Solo per la cronaca, nelle Città metropolitane (ma il Molise non ne ha), l’aumento dagli attuali circa 7mila euro lordi al mese porterà l'indennità a 10mila euro (l’anno prossimo) ed a 13.800 (nel 2024). La stessa proporzione si applica anche per i compensi dei vice-sindaci, degli assessori e dei Presidenti del Consiglio comunale, abili o discussi che possano essere. Un'ultima segnalazione, sempre per la cronaca: nel testo della legge di bilancio (che pure recupera un enorme ritardo) è stato registrato un ‘vulnus’ che riguarda i vice-sindaci delle Città metropolitane (in Molise ne siamo privi) per cui non è stata prevista alcuna indennità. Così mentre per i Presidenti delle Province è stato fissato un emolumento parificato a quello del primo cittadino del capoluogo, per la figura chiamata ad esercitare un ruolo cruciale (come quello del n. 2 di una Città metropolitana) non è stato previsto alcunché.

Claudio de Luca