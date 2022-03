"Premiata la nostra dedizione nell'assistenza sanitaria giorno dopo giorno"

TERMOLI. Dell’avvio di celebrazioni del trentennale del 118 abbiamo già dato notizia ieri, attraverso la partecipazione della delegazione delle Misericordie dal Molise alla capitale.

Una nuova testimonianza è quella provenuta da un gruppo di infermieri del Cives Molise, che domenica 20 marzo hanno vissuto un'esperienza unica ed emozionante.

A raccontarci questa “missione” che evidenzia l’importanza della rete di assistenza sanitaria sul territorio, mai così importante come nell’emergenza pandemica, è stata Assunta Trolio, che si è recata a Roma assieme ai colleghi Frilinda Menadeo, Morena Ricciuti, Sabrina Di Niro, Grazia D’Aquila e Maurizio Di Nonno.

«Siamo giunti sul luogo dell'incontro, assieme alle altre associazioni Italiane, disponendoci poi in file perfettamente lineari per così sfilare lungo il viale della Conciliazione, dove ad attenderci c’erano alcune rappresentanze della Regione Lazio, coi vari presidenti delle associazioni nazionali. Dopo i ringraziamenti, da ciascuno di loro, per il lavoro svolto da tutti noi, la manifestazione si è conclusa sulle note del nostro amato Inno Nazionale.

Successivamente ci siamo disposti in piazza San Pietro per ascoltare con grandissima emozione le Parole di Benedizione del nostro Santo Padre Papa Francesco, che durante l'Angelus ha ringraziato ogni singola associazione e tutti noi facente parte per la nostra missione e dedizione nel lavoro svolto ogni giorno».

