Fratino, tartarughe e piante non autoctone, triplo impegno nella primavera 2022

Parte il censimento dei nidi di fratino

TERMOLI. Aver istituzionalizzato il progetto di tutela del fratino è un risultato incommensurabile per l’associazione Ambiente Basso Molise e per il suo presidente, Luigi Lucchese. Quella che sembrava l’ennesima scommessa, anni fa, è stata vinta, al pari delle dune. È ripartita giovedì pomeriggio, per il 2022, la campagna finalizzata al censimento della specie ornitologica a rischio estinzione, che per fortuna sta vivendo una nuova fase, con le nidificazioni sull’Adriatico molisano.

Un progetto che vede in campo Capitaneria di Porto, Regione Molise e anche la prefettura, con interlocuzioni ufficiali e un corso di formazione per i volontari salva-fratino. Il primo sopralluogo dell’anno, partito dal lido Alcione, è stato anche chiesto dagli imprenditori balneari, che nella prossima settimana cominceranno i lavori di pulizia dell’arenile in concessione. Anche questo è molto significativo. Ci sono anche novità rispetto al censimento del fratino, che viene allargato ai nidi di Caretta caretta e alla presenza di specie vegetali non autoctone sull’arenile. «Come già accaduto per la precedenti stagioni balneari, tenuto conto degli ottimi risultati conseguiti, si vogliono sensibilizzare codesti titolari di concessioni demaniali marittime invitando a prendere coscienza della inderogabile necessità di tutelare le specie animali dell’avifauna presenti lungo la costa molisana, che come ormai ampiamente dimostrato costituiscono un chiaro indice del buono stato di salute dell’intero ecosistema costiero – ha rimarcato la Guardia costiera, nella nota inviata dal comandante Amedeo Nacarlo ai diretti interessati – in questo periodo dell’anno in seguito alla ridotta presenza dell’uomo sugli arenili ed alla conseguente mancanza di disturbo antropico, varie specie si insediano agevolmente nidificando indisturbate spesso anche in luoghi normalmente occupati da attività balneari.

Le specie, di cui è stata segnalata la presenza sono molteplici fra cui alcune molto rare e protette ai sensi delle vigenti norme e Direttive europee, non da ultimo il Fratino “Charadrius alexandrinus”, purtroppo ancora costantemente minacciato da molteplici fattori. È evidente che i lavori di pulizia, livellamento e sistemazione degli arenili delle spiagge, in fase di imminente avvio, comportano un rischio reale di danneggiamento per i nidi, le uova ed i pulcini, fattispecie questa che peraltro rappresenta reato penale, ai sensi degli articoli 544 bis e 727 bis del Codice Penale. Si richiede di porre massima attenzione durante lo svolgimento delle predette operazioni di livellamento e pulizia, specialmente se svolte con mezzi meccanici, ed in caso di avvistamenti si prega voler contattare immediatamente l’associazione Ambiente Basso Molise la sala operativa della Capitaneria di Porto».

