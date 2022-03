Migliorare la raccolta differenziata, si punta ai fondi del MiTe

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli si candida a partecipare al bando del Ministero della Transizione Ecologica, che ha dato avvio alle procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo la complessiva somma di 1.5 miliardi di euro.

Tre linee di intervento, una delle quali ha catturato l’attenzione in via Sannitica, che ha evidenziato l’intendimento a mettere in ballo interventi finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Gli interventi non risultano inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e dei servizi in quanto trattasi di mera approvazione di progetto di fattibilità tecnico–economica da candidare a finanziamento.

Il quadro economico degli interventi proposti ammonta complessivamente a 206.751,41 euro.