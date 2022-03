Entra la primavera, via alla pulizia della spiaggia: il Comune investe 40mila euro

TERMOLI. Le immagini video e le fotografie contenute nel servizio sul primo sopralluogo del censimento relativo all’avifauna sulla costa Nord di Termoli hanno evidenziato quanta sporcizia sia stata accumulata nei mesi autunnali e invernali sulla spiaggia adriatica.

A poco più di tre settimane dalle festività pasquali, l’amministrazione comunale, per i tratti di propria competenza, ovviamente, ha stanziato circa 40mila euro per eseguire la cosiddetta pulizia prestagionale.

Soggetto attuatore è sempre l’Ati Rieco Sud, che vanta la prestazione del servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Termoli a decorrere dal primo dicembre 2018, nell’ambito delle performance che si intendono conseguire, esprimibili in termini di riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili e indifferenziati in discarica e aumento raccolta differenziata.

In materia di pulizia dell’arenile è stata considerata l’offerta pervenuta lo scorso 28 febbraio dalla Energia Pulita srl con sede in Termoli, nella zona industriale, per il servizio di recupero rifiuti provenienti dalla pulizia della spiaggia, al prezzo di 120 euro la tonnellata (Iva esclusa), conferimento escluso il carico e il trasporto all’impianto. Successivamente è pervenuta del 7 marzo 2022, dalla ditta Ambiente Energia srl con sede in Macerata, che ha calato il prezzo a 92,5 euro la tonnellata (Iva esclusa), compreso il trasporto all’impianto ed escluso il prezzo per la caratterizzazione del rifiuto pari a 300 euro in regime forfettario, soluzione scelta poi dall’amministrazione comunale.