Covid: nel Molise 288 contagi e 243 guariti

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem nuovo decesso in Molise, si tratta di una 84enne di San Martino in Pensilis, ricoverata in Malattie infettive all'ospedale Cardarelli.

Un nuovo ricovero e un dimesso nel reparto Anziano fragile, rispettivamente di Campobasso e Larino. Trasferito, infine, paziente di Sant'Elia a Pianisi, da Cardiologia alla Terapia intensiva.

Ci sono stati 243 guariti nelle ultime 24 ore, di cui 69 a Termoli, mentre i contagi sono 288, di cui 8 al molecolare Asrem su 402 tamponi refertati, e 280 da test rapidi, su 567 antigenici effettuati. A Termoli 30 positivi, di cui 2 al molecolare e 28 all'antigenico.

I contagi: 30 totali (di cui 28 antigenici) Termoli, 4 (4) Agnone, 5 (5) Bojano, 1 (1) Bonefro, 1 (1) Busso, 54 (53) Campobasso, 1 (1) Campochiaro, 2 (2) Campodipietra, 14 (13) Campomarino, 1 (1) Capracotta, 3 (3) Carovilli, 1 (1) Carpinone, 1 (1) Castellino del Biferno, 5 (5) Cercemaggiore, 1 (1) Colletorto, 1 (1) Colli a Volturno, 4 (4) Ferrazzano, 3 (3) Frosolone, 1 (1) Gambatesa, 2 (1) Gildone, 1 (1) Guardialfiera, 6 (6) Guglionesi, 18 (17) Isernia, 3 (3) Jelsi, 12 (12) Larino, 1 (1) Limosano, 2 (2) Macchia Valfortore, 3 (3) Macchiagodena, 1 (1) Mafalda, 5 (5) Matrice, 3 (3) Mirabello Sannitico, 1 (1) Montagano, 5 (5) Montaquila, 1 (1) Montefalcone nel Sannio, 8 (8) Montenero di Bisaccia, 1 (1) Monteroduni, 1 (1) Morrone del Sannio, 3 (3) Oratino, 2 (2) Palata, 1 (1) Pesche, 3 (3) Petacciato, 1 (1) Petrella Tifernina, 1 (1) Portocannone, 2 (2) Pozzilli, 5 (5) Riccia, 7 (7) Ripalimosani, 1 (1) Roccasicura, 1 (1) Rocchetta a Volturno, 2 (2) Rotello, 1 (1) Salcito, 1 (1) San Giacomo degli Schiavoni, 2 (2) San Giovanni in Galdo, 1 (1) San Giuliano di Puglia, 8 (8) San Martino in Pensilis, 1 (1) San Massimo, 3 (3) Santa Croce di Magliano, 2 (1) Sant’Angelo Limosano, 1 (1) Sant’Elia a Pianisi, 1 (1) Sepino, 6 (6) Sesto Campano, 1 (1) Torella del Sannio, 4 (4) Toro, 1 (1) Trivento, 4 (3) Ururi, 1 (1) Vastogirardi, 14 (14) Venafro, 2 (2) Vinchiaturo.

I guariti: 69 Termoli, 8 Baranello, 4 Bojano, 1 Busso, 38 Campobasso, 2 Campodipietra, 1 Campolieto, 17 Campomarino, 10 Casacalenda, 1 Castellino del Biferno, 1 Castropignano, 2 Cercemaggiore, 1 Cercepiccola, 2 Colle d’Anchise, 15 Ferrazzano, 1 Fossalto, 1 Gambatesa, 1 Gildone, 1 Guardiaregia, 2 Guglionesi, 6 Isernia, 7 Jelsi, 5 Larino, 1 Limosano, 1 Macchiagodena, 2 Mafalda, 1 Matrice, 5 Mirabello Sannitico, 2 Montagano, 2 Montenero di Bisaccia, 1 Monteroduni, 1 Oratino, 2 Palata, 1 Petacciato, 1 Portocannone, 1 Riccia, 5 Ripalimosani, 1 San Giacomo degli Schiavoni, 1 San Giuliano di Puglia, 2 San Martino in Pensilis, 1 Santa Croce di Magliano, 1 Sant’Elena Sannita, 1 Sant’Elia a Pianisi, 1 Scapoli, 1 Toro, 2 Trivento, 3 Ururi, 5 Venafro, 2 Vinchiaturo.

Fermo a 26 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 1 ricoverati in Rianimazione Covid, 11 in Malattie infettive e 14 Anziano fragile Covid.

Di questi 5 non sono vaccinati, 1 prima dose, 4 con seconda dose/dose unica, 16 con terza dose.

Sale a 585 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In rialzo, da 7.789 di ieri a 7.834 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione.

Di questi 5.520 in provincia di Campobasso, 2.312 in provincia di Isernia e 2 di fuori regione.

In leggero calo, dai 2.869 di ieri ai 2.865 di oggi, il numero dei soggetti in isolamento.