Contenziosi al Tar, quasi un ricorso su 5 è sulla sanità: «Guerra di tutti contro tutti»

CAMPOBASSO. Sempre più spesso negli ultimi anni nel Molise le battaglie politiche si sono concluse dinanzi ai giudici amministrativi, Tar e Consiglio di Stato, non solo elettorali, ma anche su vicende riguardanti appalti importanti della pubblica amministrazione, nomine e le vicende relative alla sanità.

Basti pensare a Punto nascita, Pos e l'Emodinamica.

Non a caso, il presidente del Tar Molise, Nicola Gaviano, ha bollato il contenzioso sanitario come “la guerra di tutti contro tutti”, nella relazione sull’attività giurisdizionale del 2021.

Quasi il 20% degli atti hanno riguardato la materia sanitaria, 74 ricorsi presentati su 413, in aumento rispetto all’anno precedente del 150% mentre in Italia il settore esprime appena il 3% del contenzioso del giudice amministrativo, rimarcandone anche i caratteri accesi, le contrapposizioni tra aree territoriali in tesi svantaggiate e le altre; tra l’utenza pubblica (per lo più associazioni) e la pubblica amministrazione; tra quest’ultima e gli operatori sanitaria. La relazione evidenzia difficoltà strutturali e nodi insoluti con il Molise associato alla Calabria. Uno sguardo altrove, ci sono stati 24 ricorsi in materia di pubblico impiego, 34 di natura urbanistica e 24 sugli appalti.

Al Tar Molise ci sono solo 3 magistrati, prima del 2018 ne erano 4, ciononostante nel 2021 (anno di emergenza pandemica pieno) sono state pubblicate 344 sentenze ordinarie – superiore a quello dell’anno precedente - 53 in forma semplificata e 35 decreti decisori.

L’arretrato è di 740 ricorsi, ma la presidenza della giustizia amministrativa ha autorizzato il Tar Molise a tenere due udienze straordinarie di smaltimento per l’attuazione del Pnrr, nelle giornate del 5 maggio e 6 ottobre.