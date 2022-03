«Partiti per l'Ucraina», Matteo Fallica in missione umanitaria

PETACCIATO. In stile missione umanitaria, Matteo Fallica, esponente del Movimento 5 Stelle e consigliere comunale di Petacciato, è partito stamani alle 6 in direzione Ucraina, associandosi a un'opera di soccorso molisana. «ORE 6:00 SIAMO PARTITI PER L'UCRAINA», ha scritto a caratteri cubitali sul profilo personale Facebook.

«È l'alba di un giorno importante. Ho deciso di unirmi all'opera di soccorso umanitario nei confronti del popolo ucraino, con il gruppo coordinato dai Frati Francescani di Campobasso. Posso far poco, ma quel poco sento il dovere di farlo. Avremo base a Braila, in Romania. Entreremo in Ucraina, per raggiungere un punto di smistamento degli aiuti. Porteremo beni di prima necessità e medicinali. Spero che diventi sempre più forte l'ondata di solidarietà a ogni livello nei confronti delle vittime innocenti di questa infame guerra d'invasione. Ora ci aspettano circa 3mila chilometri. Vi terrò aggiornati».