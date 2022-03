Documento di indirizzo strategico regionale, l'incontro conclusivo

CAMPOBASSO. Documento indirizzo strategico regionale, incontro partenariale conclusivo.

L'interlocuzione partenariale portata avanti in questi mesi ha condotto all'elaborazione degli Indirizzi strategici per la Politica comunitaria di coesione per il periodo 2021/2027. Come esito finale del lavoro collaborativo, che ha coinvolto l'Amministrazione regionale e il partenariato economico e sociale, è stato prodotto il Documento di indirizzo strategico regionale, oggetto, in serata, di un confronto conclusivo con il partenariato stesso, convocato in riunione plenaria in modalità mista. Un momento di sintesi, durante il quale si è svolto un dibattito circa le scelte programmatiche che l'Amministrazione ha effettuato accogliendo i contributi del partenariato, in armonia con le regole comunitarie.

Si tratta dell'ultimo passaggio con il partenariato, prima che il Documento venga vagliato dalla Giunta e, poi, dal Consiglio regionale e, una volta approvato dalla Commissione europea, si evolva nel nuovo Programma regionale, finanziato dai Fondi FESR e FSE, per il periodo programmatico 2021/2027.