«Vogliamo maggiore sicurezza per i pendolari del nucleo, si corre troppo»

TERMOLI. Dal personale di varie aziende che percorrono e attraversano le strade consortili, nel perimetro del Cosib, giunge un appello sia al presidente Roberto Di Pardo, sia al sindaco di Termoli, Francesco Roberti.

Casus belli, per così dire, il rischio investimento subito da due operai che attraversavano la carreggiata venerdì scorso, mentre stava transitando un mezzo pesante a velocità piuttosto sostenuta.

Non solo, anche ieri mattina circostanza analoga. «Il nucleo industriale è diventato oramai una zona di corse ad alta velocità sia per auto che per camion. I tanti pendolari che ogni giorno si recano al lavoro ne sanno qualcosa.

Ad ogni turno ci sta il rischio di essere investiti anche attraversando i passaggi pedonali. Non esiste controllo, non ci sono rotatorie e mancano completamente le tacche di rallentamento che possono fermare la corsa dei vari piloti di Formula Uno. Un appello va al sindaco di Termoli e al presidente del nucleo industriale. Fate presto prima che sia troppo tardi».

«Sembra che i camionisti abbiano diritto di precedenza su tutto, e non soltanto loro, tanti i veicoli poco accorti».