Ordine dei Giornalisti del Molise promuove corso di lingua cinese in streaming

CAMPOBASSO. Dopo i corsi in streaming di lingua inglese e il primo di lingua spagnola (base e avanzato) per giornalisti, l'Odg Molise ha terminato il primo corso in assoluto di lingua cinese. Presente nella piattaforma da novembre, iniziato a dicembre è terminato a marzo.

Si è trattato di 9 incontri di 3 ore ciascuno, con altrettanti crediti formativi, dove la docente qualificata Antonella Ciaramella ha gettato le basi per una lingua che oramai rappresenta un'opportunità di comunicazione, analisi, curiosità ed opportunità lavorative. Un progetto didattico ambizioso, fortemente voluto dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Molise Vincenzo Cimino.

Dopo il podcast, le piattaforme petrolifere in mare, i corsi economici, sui social, sui vaccini, sulla lingua dei segni, marocchinate, la convenzione con il Git, gli Ordini dei Consulenti del Lavoro e degli Psicologi, questo di lingua cinese se non altro stimola una platea di giornalisti che sicuramente non se lo sono lasciato sfuggire e non lo faranno in futuro, in quanto sarà previsto un corso base in replica ad aprile e un corso avanzato in estate. L'Ordine dei Giornalsiti del Molise nell'apprezzare la docente, ringrazia anche i colleghi di fuori regione e i molisani che hanno partecipato con interesse alle lezioni.

La docente di cinese è Antonella Ciaramella.