«Nessuna lesione dei Lea dal Pos 2019-2021», respinto il ricorso del comitato San Timoteo

TERMOLI. Anche l'ultimo dei ricorsi contro il Pos 2019-2021 in fase cautelare è stato respinto dal Consiglio di Stato. Riguarda quello presentato dal Comitato San Timoteo, che assieme agli altri, fu rigettato anche dal Tar Molise nel dicembre scorso.

L'impugnativa ai giudici di Palazzo Spada chiedeva la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00413/2021, resa tra le parti, nel ricorso per l’annullamento del decreto emesso dal commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, n. 94 del 09.09.2021, avente ad oggetto l'adozione del programma operativo sanitario.

Il ricorso si è discusso in camera di consiglio giovedì 17 marzo.

Lo stralcio dell'ordinanza:

«Il “Comitato San Timoteo” dichiara di essere un comitato civico che muove dalla primaria volontà di tutela del diritto alla salute, ex art. 32 Cost., nel territorio molisano e che, nello specifico, raggruppa al suo interno aggregazioni di soggetti che promuovono la difesa del territorio molisano, anche in ambito sanitario, e soprattutto in relazione alle problematiche afferenti all’Ospedale San Timoteo di Termoli.

Con il decreto avversato il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitari (Presidente della Regione) adottava il Programma Operativo per gli anni 2019-2021 a salvaguardare degli obiettivi strategici della Regione Molise nel rientro dal disavanzo del settore sanitario.

Parte ricorrente assume che l’atto, adottato senza il coinvolgimento delle collettività, lederebbe gravemente i livelli essenziali di assistenza (cosiddetti Lea).

Rilevato che l’atto impugnato ha esclusivamente natura programmatoria e pertanto non è immediatamente lesivo del bene della vita e lo potrà essere soltanto con i conseguenti provvedimenti attuativi.

Rilevato che, stante la specificità della questione, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese in questa fase cautelare.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 1270/2022)».