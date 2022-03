Scomparsa ex assessore Vittorio Rizzi, il cordoglio del mondo politico

CAMPOBASSO. In apertura della seduta del Consiglio regionale, il Vice Presidente di turno, Gianluca Cefaratti ha ricordato la figura dell’ex Consigliere e Assessore, nonché Sindaco di Campobasso Vittorio Rizzi, scomparso in queste ore.

Questo il testo delle dichiarazioni:

“Giunge in queste ore la triste notizia della scomparsa dell’ex Consigliere e Assessore Vittorio Rizzi. Già Sindaco di Campobasso, Rizzi ha rappresentato un modo di fare politica attento alle esigenze dei cittadini e capace di dare una direzione chiara e coraggiosa allo sviluppo del territorio regionale ed in particolare alla sua città. Intelligente, versatile, aperto al dialogo e animato da profondi principi, Vittorio Rizzi ha contribuito a scrivere tanti capitoli della storia del Molise e di Campobasso”.

L’Assemblea, quindi, nel testimoniare a tutta la famiglia del compianto avvocato Rizzi la vicinanza e l’affetto di ciascun Consigliere, ha rispettato in suo onore e rispetto un minuto di silenzio.

Vittorio Rizzi, il ricordo del presidente Toma «Su Vittorio Rizzi potremmo scrivere pagine intere di narrazione. Avvocato penalista, assessore regionale, sindaco di Campobasso. Grande esperto di urbanistica, si devono a lui la norma regionale nel periodo del post sisma ‘80 e l’individuazione dell’area dove verrà poi edificata la Cattolica. Ma ci piace ricordarlo per la sua signorilità, il garbo del galantuomo, la battuta sempre pronta, lo stare in mezzo alla gente. Il suo impegno in politica non è stato mai disgiunto da queste qualità.

Siamo vicini alla moglie Mariella, ai figli Alessio, Francesca, Roberto, e a tutti i familiari, ai quali giungano le mie condoglianze personali e quelle della Regione Molise che ho l’onore di rappresentare».

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha ricordato la figura di Vittorio Rizzi.

«Politica in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco di Campobasso ed ex assessore regionale, l’avvocato Vittorio Rizzi.

Rappresentante della Democrazia Cristiana, politico di lungo corso, non ha mai smesso di occuparsi dei problemi della propria città e del territorio regionale.

Da parte dell’amministrazione provinciale di Campobasso giungano le più sentite condoglianze alla moglie Mariella, ai figli Alessio, Francesca e Roberto e a tutta la famiglia». Il messaggio di cordoglio del presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti.

Galleria fotografica