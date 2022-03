In viaggio per l'Ucraina: il racconto di Matteo Fallica dall'Ungheria

TERMOLI. Sta suscitando notevole clamore social l’iniziativa personale di Matteo Fallica, il consigliere comunale di Petacciato ed esponente del Movimento 5 Stelle, che ha deciso di unirsi alla missione umanitaria coordinata dai Frati Francescani di Campobasso.

Partiti ieri dal Molise, alle 6, in serata erano già in Ungheria, come ha raccontato nel suo road book su Facebook, «Il viaggio sta andando bene. Siamo in Ungheria. Abbiamo fatto tappo nella notte a Budapest. Sono lunghe ore di strada, è il tempo per riflettere, conoscersi meglio con i compagni di missione. Siamo tre laici e un frate francescano, con due grandi furgoni stipati di materiali. In una pausa di viaggio, io e padre D'Orsi Antonio siamo rimasti a lungo in silenzio uno accanto all'altro. Ho sentito un'energia condivisa, una comune sofferenza. È stata una preghiera senza parole. C'è un popolo che soffre per ragioni che non hanno nulla a che fare con la vita, che sono la negazione stessa della vita. La guerra è il girone più buio dell'inferno degli umani. La sua sola verità è il dolore. Oggi tocca agli Ucraini, ma è come se capitasse a noi. Non possiamo rimanere indifferenti. Non so cosa vedrò sul posto. Ma sono pronto a tutto. La volontà di dare una mano supera qualsiasi paura. Sento solo il bisogno di praticare l'unica strada che ci rende davvero uomini: la solidarietà verso chi soffre. Voglio essere lì con tutte le mie forze, per rendermi conto di persona, per provare a comprendere. Per restare umano».

Il viaggio è ripreso stamani e alle 11 Fallica ha commentato questa sua avventura, rispetto alla crisi internazionale e al dramma del popolo ucraino, in diretta social, dalla località di Ocsa, nella provincia di Pest, sempre dall’Ungheria.