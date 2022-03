Asrem a caccia di pediatri, avviso per 12 incarichi negli ospedali molisani

TERMOLI. Carenza di medici a vari livelli, cardiologi, ginecologi, anestesisti e chi più ne ha più ne metta, sono anni che sentiamo questa tiritera.

Davvero si spera che i concorsi possano finalmente avere esiti diversi da quelli deserti o poco partecipati a cui abbiamo assistito nel tempo.

Sulla sopravvivenza del Punto nascita di Termoli, ad esempio, è fondamentale avere un numero di pediatri adeguato, sufficiente a coprire i turni all’ospedale San Timoteo.

L’Asrem ha formalizzato ieri, col direttore generale Florenzano, quello sanitario Gollo e infine col vertice amministrativo Lastoria, l’indizione di un concorso per il conferimento di 12 incarichi libero professionali a medici specialisti della disciplina di Pediatria; considerata l’assoluta urgenza di garantire la continuità assistenziale e scongiurare l'interruzione di pubblico servizio in violazione dell'art. 32 della Costituzione, e tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 della L. n. 161/2014 in materia di articolazione dell'orario di lavoro.

Nell’avviso pubblico, previa procedura di mobilità per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, la spesa indicata è di 81,600 euro mensili.