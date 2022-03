Project financing cimiteriale: «Il nulla!»

TERMOLI. L’esponente del circolo Pd Mario Orlando (già presidente della IV commissione Lavori pubblici nell’ambito della precedente amministrazione di centrosinistra) rincara la dose sul cimitero e il relativo project financing: «Denominerò questo mio ennesimo intervento sui lavori mai iniziati al Cimitero della nostra città come l’intervento dei punti esclamativi, tant’è la mia rabbia e contestualmente il mio stupore per un’Amministrazione Comunale che blocca tutto e che si distingue per “il dolce non far niente” (che poi tanto dolce non è). E mi scuso con i lettori per l’uso forse smodato dei punti esclamativi, ma sicuramente è una modalità di scrittura necessaria in questo caso. Qualche mese fa avevo pubblicato una mia lettera sulla sconcertante situazione in cui versa il nostro cimitero e speravo che quel mio intervento servisse da sprone a questa amministrazione per affrettare la conclusione del procedimento e soprattutto iniziare i lavori! Nulla! Avevo evidenziato come il cimitero di Termoli era ed è al collasso perché non c’erano e non ci sono più posti ove seppellire i nostri cari defunti e ciò è scritto nero su bianco dagli stessi dipendenti del Comune di Termoli che hanno invitato l’Amministrazione comunale a prendere immediati provvedimenti.

Nulla! Avevo anche detto “non vi piace questo progetto per qualsiasi motivo? Bene, revocatelo! Iniziate uno vostro che vi aggrada!” Nulla!». Insomma, disattese azioni, a dire di Orlando, su tutte le criticità esistenti. Poi, è lo stesso ex consigliere a fare sintesi: 1) Il procedimento di progetto di finanza, che vedeva la riqualificazione del cimitero ed il suo ampiamento, iniziato con la precedente amministrazione è stato continuato con questa amministrazione da ormai tre anni; 2) Quest’opera è stata sempre inserita nella programmazione comunale triennale dei lavori pubblici a conferma di una precisa volontà di continuare il lavoro della precedente amministrazione; 3) Il procedimento, anche nella sua fase amministrativa, è sempre stato seguito dallo stesso dirigente dei Lavori Pubblici, a cui va la mia stima, per il lavoro svolto sia con la vecchia e sia con la nuova amministrazione; 4) L’attuale assessore ai lavori pubblici era presente anche nella vecchia amministrazione ed ha avallato questo progetto prima con la precedente amministrazione ed ora con quella attuale, essendo anche assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco; 5) Ormai bisogna sottoscrivere solo la convenzione con chi si è aggiudicato l’opera (nel lontano 2018!) e null’altro ed iniziare i lavori per consentire alla nostra città di avere un Cimitero degno di essere un luogo di civiltà; 6) Il “dover sottoscrivere la convenzione” con l’aggiudicatario non lo dico io, ma lo dice lo stesso Dirigente ai lavori pubblici che con determina n. 2010/2021 dopo aver fatto una legittima cronistoria di quanto accaduto asserisce espressamente “che nulla osta alla stipula dell’atto di convenzione con la costituenda Ati per il giusto prosieguo del procedimento amministrativo relativo al progetto di finanza; 7) Di recente è uscita anche una sentenza del Tar Molise (63/22) con cui è stato rigettato il ricorso di un privato che aveva impugnato una serie di atti comunali su questo progetto ed il privato è stato condannato anche al pagamento delle spese legali per oltre 6mila euro: il Comune ha vinto! Purtuttavia il progetto è fermo! Anzi dopo 3 anni la Giunta Roberti di cui fa parte l’assessore ai Lavori pubblici e pure vicesindaco, con delibera n. 37 del 17.02.2022, dichiara di voler affidare ad un esperto “non rinvenibile all’interno dell’amministrazione” per poter valutare i documenti e poter controllare il procedimento! Con ciò spendendo e sperperando soldi pubblici di noi cittadini termolesi ed in tal modo non far andare avanti i lavori del cimitero! Riporto testualmente cosa ha scritto la Giunta, altrimenti si corre il rischio di non crederci: “ - che il ricorso all’incarico esterno costituisce un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari e temporanee, per le quali l’amministrazione necessita dell’apporto di specifiche competenze professionali non rinvenibili al suo interno; che nel caso specifico, trattandosi di un’opera strategica per il territorio, prima di avviare qualsiasi procedimento, si ritiene necessario valutarne preventivamente tutte le possibili insidie”. E pertanto ciò premesso deliberava “di prendere atto che per consentire all’amministrazione di poter valutare in maniera compiuta ed approfondita tutta la documentazione inerente il procedimento in argomento, soprattutto dal punto di vista legale ed amministrativo, necessita acquisire una prestazione di servizi ex articolo 2222 del codice civile con la quale un esperto, da nominare con separata determinazione, valuti tutta la documentazione inerente la procedura in oggetto per verificarne eventuali manchevolezze e con la dettagliata elencazione delle stesse e la conseguente acquisizione di tutti i suggerimenti ritenuti necessari per orientare l’amministrazione sul corretto prosieguo dell’iter amministrativo relativo al project di che trattasi; di dare conseguente atto di indirizzo al dirigente responsabile del servizio Lavori pubblici anche ai fini della individuazione del professionista esterno esperto e del correlato impegno di spesa, nonché per l’adozione degli atti consequenziali.

Ora anche il più sprovveduto di cose politiche ed amministrative comprende il cortocircuito in cui è caduta quest’amministrazione comunale! In sintesi la Giunta, ma in particolare il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici dà mandato dopo tre anni (oltre quelli precedenti, aggiungerei), al dirigente dei Lavori pubblici, con sperpero di denari pubblici, affinché nomini un presunto “esperto” per valutare i documenti (redatti dallo stesso Dirigente) e controllare se il procedimento (di cui è responsabile quale Rup lo stesso dirigente) è corretto o meno! E dove erano questa Giunta e questo assessore in questi tre anni (ed aggiungo per l’assessore negli anni precedenti)? Ed è pur vero che quantomeno un controllo politico lo avrebbe dovuto fare! Guarda caso, ora che devono chiudere il tutto e firmare il contratto (perché “nulla osta alla stipula” come ha detto il dirigente, si accorgono che c’era qualcosa che non andava? No, non mi convince affatto!! Ma veramente credete che i termolesi abbiano l’anello al naso? Ma vi è di più! Il controllo su questo procedimento, con la scelta dell’esperto viene delegato allo stesso dirigente (dei Lavori pubblici) che ha posto in essere tutto il procedimento amministrativo per fare i lavori al cimitero e che ha creato i “documenti” che dovrebbero essere valutati! Siamo alla schizofrenia politica-amministrativa! La Giunta dopo 3 anni scopre di non fidarsi del proprio dirigente che ha posto in essere tutto il procedimento ed i documenti che formano lo stesso, però dice a quest’ultimo di nominare qualcuno che controlli se stesso, ovverosia la sua attività! (Mi vien da ridere ma purtroppo non c’è nulla da ridere!) Il controllato (sfiduciato) che nomina il controllore! Se non fosse una cosa seria, mi verrebbe da pensare di essere su “Scherzi a parte”!

Ma dove vogliamo arrivare per non fare questi lavori? Cosa c’è dietro? Io francamente non riesco a capirlo e ciò mentre i posti al cimitero sono ormai esauriti. Credo che quest’amministrazione stia giocando con il fuoco e soprattutto con il sentimento di tanti termolesi che vorrebbero esclusivamente il bene della nostra città! Io, come semplice cittadino, oltre i miei interventi non posso fare di più, ma spero che a questo punto qualcuno finalmente intervenga!»