Sbrocca assolto, non c'è stata incompatibilità tra sindaco e presidente Cosib

TERMOLI. Assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste oggi dal Tribunale di Larino che in composizione collegiale (presidente Michele Russo, Giudice a latere Stefania Vacca e Orietta Testa) ha assolto l’ex sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, difeso dall’avvocato Nicolino Cristofaro, del foro di Campobasso.

Il processo era iniziato a causa di una denuncia dell’ex sindaco Antonio Di Brino che aveva effettuato nei primi del 2019 un esposto nei confronti dell’allora primo cittadino Sbrocca e presidente del Consorzio Industriale Valle del Biferno, ritenendo una incompatibilità fra le due cariche e che quindi avesse abusato del suo ufficio nell’accettare la nomina a presidente del Cosib. Il Tribunale ha pensato diversamente ed ha assolto l’ex primo cittadino perché il fatto non sussiste per non aver violato nessuna legge con l’accettazione dell’’incarico di presidente del Cosib.

L’avvocato Sbrocca ora capogruppo del Pd ha così commentato l’esito della vicenda processuale: «Sono molto soddisfatto di questa sentenza che ha posto fine ad una vicenda che ho sempre ritenuto assurda e profondamente ingiusta visto che gli ultimi presidenti del Consorzio Industriale erano stati tutti non Termolesi e, quindi, avrebbe dovuto essere vista univocamente dalla politica cittadina, e come un fatto positivo l’aver riportato la presidenza alla città che detiene la quasi totalità del territorio consortile. Purtroppo non è stato così. Ad ogni buon conto ho sempre avuto fiducia della Giustizia del nostro Tribunale. Credo ora come allora che la lotta politica si debba fare non a colpi di denuncia ma con le proposte politiche e con la denuncia politica».