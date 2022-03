Il feretro di padre Luigi trasferito stasera alla Madonna a Lungo, il cordoglio del sindaco

TERMOLI. Enorme il cordoglio diffuso in città per la scomparsa, a 63 anni, di padre Luigi Russo, il custode del Santuario della Madonna a Lungo, luogo di culto importante per la comunità.

Il feretro di padre Luigi sarà trasferito oggi, alle 118, presso proprio la chiesa della Madonna a Lungo, dove ci sarà una veglia.

I funerali avranno luogo giovedì mattina, alle 10.30, presso la chiesa di San Francesco.

Il sindaco Francesco Roberti e l’amministrazione comunale tutta esprimono il più sentito cordoglio per la scomparsa di Padre Luigi Russo avvenuta nel pomeriggio di ieri all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

«Alla famiglia di Padre Luigi, in questo momento di grande dolore, giungano le più sincere condoglianze per una perdita che ha colpito l’intera cittadina, la comunità ecclesiale e i numerosi fedeli a lui devoti».

Oggi pomeriggio ci sarà una funzione religiosa alla parrocchia di Sant'Onofrio anacoreta, alle 15.30.