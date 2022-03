La missione umanitaria, Fallica e i frati francescani in Romania

TERMOLI. Prosegue la missione del consigliere comunale di Petacciato Matteo Fallica, che è partito lunedì mattina dal Molise per raggiungere l’Ucraina, assieme al convoglio umanitario dei frati francescani di Campobasso.

Dopo lo scalo in Ungheria, nella notte c’è stata tappa in Romania, a Braila, dove è giunto poco prima dell’1, come ha riferito lui stesso sui social.

«Eccoci a Braila, a sud della Romania, con i miei meravigliosi compagni di viaggio, testimoni di solidarietà e di pace.

Scaricheremo dai furgoni i beni generosamente donati dalla comunità molisana. Siamo stanchi, ma certi di stare - insieme a innumerevoli altri volontari - dalla parte giusta. Non abbiamo alcuna paura. Solo l'amore conta. Un abbraccio a tutti. Siamo nella fredda Romania. Un tempo da lupi. Purtroppo il navigatore ci ha indicato una strada più breve ma molto impervia, ritardando così di un paio d'ore l'arrivo. Sento sempre più forte lo spirito francescano della missione e la volontà di impegnarmi a sostegno di chi soffre. Durante il viaggio abbiamo pregato affinché il Signore metta fine alla guerra».