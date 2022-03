Disposta l'autopsia sulla salma di padre Luigi, rinviati veglia e funerali

TERMOLI. Cambio di rotta sul rientro del feretro di padre Luigi Russo al santuario della Madonna a Lungo, a Termoli.

La salma del 63enne custode del luogo di culto intitolato alla Madonna della Vittoria rimarrà all'obitorio della Casa sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, a disposizione della magistratura. È stata, infatti, disposta l'autopsia.

Per il momento annullata sia la veglia in programma stasera e sia i funerali che erano stati fissati in precedenza alle 10.30 di giovedì mattina alla chiesa di San Francesco.