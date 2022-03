Stellantis, Occhionero (Italia Viva): grande occasione verso la mobilità sostenibile

TERMOLI. “L’annuncio di Stellantis rappresenta l’inizio di un percorso fondamentale per il comparto produttivo italiano verso la mobilità sostenibile. L’adeguamento che porterà alla produzione è in piena linea con le richieste dell’Unione Europea e permetterà al nostro paese di diventare leader nel settore” Lo ha dichiarato Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, in merito all’annuncio della realizzazione da parte di Stellantis di una gigafactory di batterie per le auto elettriche a Termoli.

“L’investimento avrà ricadute notevolmente positive anche sull’indotto lavorativo del territorio del Molise, grazie all’impegno di Stellantis nei confronti delle questioni occupazionali. Ringrazio il Governo per gli sforzi istituzionali profusi per il raggiungimento di questo fondamentale accordo”