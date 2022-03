Roberti: «Grazie a voi il caro estinto sarà così caro che nessuno lo dimenticherà»

TERMOLI. «Ancora una volta il signor Mario Orlando torna sul tema del Project Financing, tema tanto caro a lui e a chi per lui, visto che si parlerebbe di un "affare" da 14.498.680,05 euro da parte di un privato, quasi a voler far credere che questa sia una concessione caritatevole nei confronti dei cittadini di Termoli».

Inizia così la replica del sindaco di Termoli, Francesco Roberti, all'ex presidente della IV commissione, Mario Orlando (Pd).

«L’ex consigliere si scaglia pure contro il Rup chiedendosi come mai lo stesso tecnico abbia richiesto di essere supportato da un parere legale in merito alla questione.

Giova ricordare al signor Orlando che è nel pieno diritto del Rup, ossia del preposto all’affidamento ed esecuzione dei contratti, chiedere una consulenza su questo Project proposto dall’amministrazione Sbrocca nell’ambito della quale il signor Mario Orlando era presidente della IV commissione Lavori Pubblici. Ma è vero, vi è di più, molto di più! L’Orlando, forse, non conosce o finge di non conoscere che con la riforma "Bassanini" e successive modificazioni, è stata creata la distinzione tra funzione di "Programmazione e Controllo", assegnata agli eletti del popolo e la funzione di "Amministrazione attiva" assegnata ai dipendenti della pubblica amministrazione. Dunque, compete solo ed esclusivamente al Rup ogni decisione senza alcun tipo di ingerenza!

Tuttavia, dal punto di vista politico, è necessario fare alcune riflessioni e, mi scuseranno i lettori se nella circostanza a differenza dell’ex consigliere Orlando, si farà uso forse smodato di punti interrogativi necessari per l’esposizione. È doveroso precisare che questa amministrazione non ha portato avanti alcun Project Financing, ma ha solo concluso il procedimento di variante al Prg del cimitero, iniziato peraltro nel 2018, quando Orlando era presidente della IV commissione Lavori Pubblici con amministrazione di Centrosinistra e conclusasi nel 2021. A questo punto però qualche domanda sorge spontanea: Come mai l’amministrazione comunale, di cui l’Orlando era parte, ha accolto favorevolmente la proposta di un Project Financing da parte dell’unico privato, che in fase di gara non solo non ha offerto nessun ribasso, ma ha altresì aggiunto circa 140mila euro annui per la gestione del cimitero per 13 anni, dunque una maggiorazione dell’offerta a base d’asta di circa 1.820.000 euro (unico caso nella storia dei Project Financing in Italia)?

Come mai non è stato dato più tempo per il recepimento di offerte così da consentire ad altre imprese di fare proposte più vantaggiose?

Sembra normale a chi legge che siano stati adottati i termini minimi necessari per legge per la pubblicazione del bando, quando la proposta progettuale prevedeva una variante al Prg del cimitero e dunque tempi lunghi?

Lo sa il signor Orlando che i familiari del caro estinto dovranno sostenere per un ossario una spesa di circa 600 euro?

Lo sa il signor Orlando che i familiari del caro estinto dovranno sostenere per un loculo una spesa di circa 3500 euro?

Lo sa il signor Orlando che i familiari del caro estinto dovranno sostenere per un loculo in edicola funeraria una spesa di circa 6000 euro?

Lo sa il signor Orlando che i familiari del caro estinto dovranno sostenere per un loculo in cappella gentilizia una spesa di circa 7000 euro?

È al corrente il signor Orlando che i familiari del caro estinto che vorranno acquistare una cappella gentilizia con 8 loculi dovranno sborsare complessivamente circa 56000 euro?

Praticamente il costo di un mini appartamento!!! Oltre, ovviamente, i costi di tumulazione!

Lo sa il signor Orlando che i loculi non venduti dal privato dovranno essere acquistati dal Comune?

Si è chiesto il signor Orlando se, al termine del periodo del Project Financing, il Comune di Termoli avrà la capacità finanziaria per liquidare il proponente?

Ma il signor Orlando, essendo un esperto di lavori pubblici, può spiegare ai cittadini di Termoli qual è il rischio di impresa da parte del proponente del Project?

Come immaginare di fare un parcheggio multipiano con Project Financing a condizione che, se il promotore a fine gestione non incassasse il dovuto, si resterebbe obbligati al pagamento del costo mancante della realizzazione!!

Sicuramente nei costi, i defunti di Termoli, grazie al generoso cuore dell’amministrazione di Centrosinistra e del signor Orlando, si sentiranno al pari dei sepolti del Verano di Roma (cimitero monumentale della capitale) o forse in quel posto, costerebbe anche di meno….

E’ proprio il caso di dire che il "caro" estinto sarà così caro che nessuno lo dimenticherà, tuttavia mi auguro che i protagonisti di questa vicenda (più o meno noti) si mettano la mano sulla coscienza… sempre che ce l’abbiano».