«Che fine ha fatto l'Arcobaleno di Fido»?

TERMOLI. Da tempo si parla a Termoli di avere a disposizione dei tanti che amano gli animali domestici o d’affezione un cimitero dedicato. In altri luoghi ci sono realtà già conclamate a riguardo. Chi ripropone oggi la questione è il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle.

«Chi ama gli animali e ha la fortuna di poterli custodire comprenderà quanto forte sia il legame che si crea con i nostri amici "pelosetti" e non, legame che non si esaurisce in vita. Una degna sepoltura per i nostri amici a quattro zampe ma anche per tutti quegli animali di affezione che comunemente l'uomo adotta è un segno di rispetto per degli esseri speciali capaci di amarci incondizionatamente.

Per questo con mozione protocollata al n. 19582 del 28.04.2017 si impegnava il Sindaco e la Giunta del tempo ad istituire un cimitero per gli animali di affezione. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22.02.2018 veniva approvato il Regolamento per il funzionamento del cimitero per gli animali di affezione. Seguiva Avviso esplorativo di Finanza di progetto per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del cimitero Con il subentro dell'attuale amministrazione si è votato all'unanimità il Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini ma del cimitero per gli animali non se n'è saputo più nulla nonostante le rassicurazioni sulla volontà di realizzare questo progetto.

Considerato che tutti gli atti propedeutici alla sua realizzazione sono stati formati dalla precedente amministrazione Sbrocca, abbiamo interpellato il sindaco Roberti e l'assessore competente per chiedere di conoscere quale attività ha posto in essere questa amministrazione per la realizzazione del cimitero per gli animali di affezione. Abbiamo chiesto di sapere se ci sono degli atti formali o informali, se sì quali, numero e data. Se non ci sono abbiamo chiesto di conoscere il motivo per il quale non sono stati compiuti ed ancora abbiamo chiesto di sapere se è stata individuata una zona di proprietà comunale per la realizzazione del cimitero e se sono stati individuati i fondi per la sua realizzazione. Abbiamo chiesto infine di sapere se e quali atti intendono porre in essere per la realizzazione del cimitero per gli animali essendo trascorsi già quasi tre anni dall' insediamento di questa amministrazione. Gandhi diceva che il grado di civiltà di una nazione si deduce dal rispetto che essa ha per i propri animali. Qual è il grado di civiltà del nostro Paese?

Rammentiamo al sindaco e all'assessore competente che le risposte alla nostra interpellanza , dovranno essere fornite in modo specifico in Consiglio comunale preannunciando che le repliche mediatiche che con formula "creativa" questa amministrazione ha fornito in altre occasioni sui social e sui giornali non soddisfano i requisiti di forma e di contenuto previsti dalla legge e dal regolamento ma questo il nostro sindaco veterano della politica con la sua maggioranza e i suoi assessori dovrebbe saperlo bene». Dopo la delibera consiliare, c’è stato un avviso esplorativo per una finanza di progetto per l’affidamento in concessione della progettazione realizzazione e gestione del cimitero e la Relazione al Progetto “L’arcobaleno di Fido”. Con delibera n. 66 del 15.03.2019 la Giunta Comunale deliberava di rinviare per ulteriori valutazioni il progetto finalizzato del settore IV rubricato “Il cimitero per animali di affezione – L’Arcobaleno di Fido”. Con determinazione del settore lavori pubblici- manutenzioni servizio programmazione e progettazione opere pubbliche, numero registro generale n. 1233 del 05.06.2019 numero settore 245 avente ad oggetto Avviso esplorativo di Finanza di progetto per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di un cimitero per animali di affezione, il dirigente Ing. Gianfranco Bove, ancora in forza presso questo Ente, determinava di avviare un’esplorazione di mercato volta a verificare l’esistenza di operatori economici interessati alla nascita di un cimitero destinato alla sepoltura di animali di affezione (progettazione, costruzione e gestone). Nello stesso mese e quindi dal giugno 2019 c’è stato l’avvicendamento con l’amministrazione Roberti. Per questo, i consiglieri Daniela Decaro, Ippazio Stamerra, Antonio Bovio e Nicolino Di Michele, primo firmatario della mozione nel 2017, considerato che tutti gli atti propedeutici alla realizzazione del cimitero per gli animali di affezione sono stati formati dalla precedente amministrazione Sbrocca, chiedono di conoscere quale attività ha posto in essere questa amministrazione per la realizzazione del cimitero per gli animali di affezione. Chiedono di sapere se ci sono degli atti formali o informali, se sì quali, numero e data. Se non ci sono chiedono di conoscere il motivo per il quale non sono stati compiuti. Chiedono di sapere altresì se è stata individuata una zona di proprietà comunale per la realizzazione del cimitero per gli animali di affezione e se sono stati individuati i fondi per la sua realizzazione. Chiedono infine di sapere se e quali atti intendono porre in essere per la realizzazione del cimitero per gli animali di affezione essendo trascorsi già quasi tre anni dal loro insediamento. «L’interpellanza con risposta orale, presenta i caratteri dell’urgenza, pertanto si chiede che venga trattata nel prossimo Consiglio comunale».