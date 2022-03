I cigni neri: il poeta Enrico Fraccacreta presenta la sua ultima silloge

CAMPOMARINO. Domenica 27 marzo dalle ore 18:00 a Palazzo Norante - Campomarino nella Biblioteca Ibrahim Kodra il poeta Enrico Fraccacreta presenterà la sua ultima silloge in versi "I cigni neri" (Passigli editore).

I primi cigni neri, visti a Lesina negli intervalli di una piccola gara podistica, hanno segnato l'avvio di un'esperienza di due anni con i ragazzi del Centro di igiene mentale in provincia di Foggia, rielaborata in una riflessione lirica su temi esistenziali sempre eterni quali l'innocenza perduta, i paesaggi pugliesi dell'infanzia segnati dalle trasformazioni nel nostro presente, gli amici non più tra noi.

Modererà l'incontro la docente di lettere Monica Ferri e interverrà Luigi Colagreco, direttore del Centro di Poesia e altri Linguaggi (Chieti).

Letture scelte saranno curate da Martina Fiorilli, Ivan Greco Brakus (attori della Compagnia Stabile del Molise), Marta Esposito e Giovanni Picanza (staff biblioteca Ibrahim Kodra).

L'incontro gratuito è aperto al pubblico con obbligo green pass e mascherina ffp2.

