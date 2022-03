Nuove rendite catastali: timori diffusi anche in Molise

Avendo di mira i dati delle elaborazioni più diffuse, è possibile tracciare una puntuale simulazione sui valori da 'conferire' alle seconde case degli Italiani. Limitando la lettura a Campobasso, si scopre che, se l'attuale Imu dà 1.015, col nuovo valore di mercato predisposto dal Governo l'indice lieviterebbe a 1.282 con una differenza, in valori assoluti, di 267 ed una in percentuale di 26,3. Sarebbe questo l'obiettivo dello Stato di concedersi, anche in Molise, un quadro considerato più realistico sulla valenza del patrimonio immobiliare, naturalmente da accoppiare ad ogni altra novità ipotizzabile dalle Alpi al Lilibèo. Sulla base di questi dati, da considerare per il momento 'in itinere', l'Agenzia delle entrate attribuirà ad ogni immobile - da qui al 2025 - un valore di vendita ed uno di locazione, utilizzando come misura non più il vano catastale ma il metro quadro, come già si fa, del resto, quando si trasferisca un bene per il tràmite di una compravendita. Ma non basta, dal momento che l'Age dovrebbe anche procedere ad estrarre dal cilindro che nasconde il coniglio del mago tutti gli immobili non censiti (che ammonterebbero a 1,2 milioni). Riepilogando, dalle varie elaborazioni viene fuori che, con i nuovi valori catastali, le rendite salirebbero del 128,3%, con punte del 189 a Trento, 183 a Roma, 164 a Palermo, 155 a Venezia, 123% a Milano. Per conseguenza l'Imu sulle seconde case e sulle prime abitazioni (di lusso) salirebbe a 1.150 euro, transitando dagli attuali 896 a 2.046 euro. Ne deriverebbe che, nella Capitale d'Italia, l'imposta sarebbe di 3.648 euro e nel capoluogo meneghino 2.260.

Il Catasto altro non è che il luogo di raccolta dove sono assommati tutti i beni immobili nazionali. In questa sorta di registro ciascuno viene identificato con 2-3 numeri (i cosiddetti identificativi catastali): vale a dire quelli del foglio, della particella e del subalterno. La rèndita è il valore attribuito, per fini fiscali, ad ogni immobile in grado di produrre reddito. Il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita per un coefficiente che varia a seconda che si tratti di una prima o di una seconda casa (115,5 e 126). L'ultima riforma risale al 1989 (vale a dire tra il 1996 ed il 1997), quando le rendite lievitarono del 5%. A partire dal 2005 i Comuni possono chiedere all'Agenzia il riclassamento di singoli immobili o di intere aree. L'attuale disegno di legge-delega, che è del 2021, recita, all'art. 6, che è prevista "una modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale, al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati ed una integrazione delle informazioni presenti nel Catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale", da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio del 2026.

Dunque le novità andranno in vigore (quando approvate) tra ben 4 anni e - almeno così promette l'Esecutivo - non lieviteranno le tasse. Purtroppo il problema-principe è rappresentato dal fatto che il 'tesoretto' concerne la casa: un tema delicatissimo in un Paese in cui la proprietà immobiliare è diffusa al punto che circa l'80% degli Italiani vive in un immobile proprio. Al di là delle promesse, è probabile che l'obiettivo del Governo possa essere quello di far pagare di più i proprietari che, oggi, si avvantaggiano (grazie a rendite catastali troppo basse) per pressare di meno coloro che, oggi, versano troppo. In effetti, oggi, il valore catastale sotto stìma quello di mercato perr lo meno nella gran maggioranza dei Comuni. Per ciò stesso la vasta opposizione alla riforma è dovuta all'effettivo timore dei cittadini che l'aggiornamento dei valori determini una lievitazione del loro patrimonio e, di conseguenza, un incremento della pressione fiscale.

Claudio de Luca