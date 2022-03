Gigafactory a Termoli: quale aspetto conta di più?

TERMOLI. Le notizie provenienti sul versante Stellantis, con l’accordo sull’insediamento della futura Gigafactory allo stabilimento di Termoli, propongono la centralità del sito di contrada Rivolta del Re a livello nazionale ed europeo, ancora una volta.

Non è una novità che Termoli rappresenti qualcosa di innovativo per la galassia ex Fiat, ormai lanciata a competere globalmente, anche più di quanto realizzato con la prima acquisizione di Chrysler del 2008.

Ricordiamo i mitici motori Fire, la partite del 16 valvole, andata a singhiozzo, poi il cambio M40.

La nuova generazione di motori endotermici e ora la svolta elettrica.

Ma rispetto al progetto Gigafactory a Termoli, quale aspetto secondo conta di più?

Lo abbiamo chiesto con un sondaggio ai nostri lettori, sull’onda della strettissima attualità.

Focalizzando tre opzioni, la svolta ambientale, la ricaduta in termini economici sul territorio data dalla prospettiva di lungo periodo e la matrice occupazionale.