Tariffe idriche al rialzo da Molise Acque, il Comune di Larino le impugna al Tar

LARINO. Non più tardi di qualche settimana fa il sindaco Pino Puchetti evidenziava il risparmio economico ottenuto con economie relativo al minor sperpero di risorse idriche, tra 2020 e 2021. Tuttavia, l’aggiornamento tariffario disposto di recente da Molise Acque, con la delibera del Cda dell’Azienda speciale regionale, la 94 del 30 dicembre scorso, per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, non l’ha bevuto con un solo sorso, tutt’altro. Lo scorso 18 marzo, infatti, con un atto immediatamente eseguibile, la Giunta comunale di Larino ha deciso di impugnare questo provvedimento, già al centro di polemiche piuttosto aspre nei giorni scorsi.

L’amministrazione Puchetti così si rivolge al Tar Molise, chiedendo l’annullamento della delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione della società Molise Acque ha disposto l’aggiornamento tariffario per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, in applicazione del metodo tariffario idrico, ai sensi della deliberazione del 28 dicembre 2015 n.664/2015/R/IDR dell’Autorità per l’Energia Elettrica Gas e sistema idrico (Aegsi) approvazione tariffe 2016.2017.2018-2019, unitamente ad ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso. A difendere gli interessi di Palazzo Ducale sarà l’avvocato Andrea Latessa, nominato con determina dirigenziale, di Andrea Trolio, pubblicata nella medesima giornata in cui l’esecutivo frentano si è espresso, anche se la delibera di Giunta, a ieri, ancora non era pubblicata a sua volta.