Non solo Gigafactory, Di Pardo: «Nostro progetto al vaglio ministeriale»

TERMOLI. Diversi gli interventi dei rappresentanti istituzionali sulla notizia Gigafactory. «Mancava solo l’ufficialità e finalmente è arrivata – sottolinea il presidente del Cosib, Roberto Di Pardo – è una splendida notizia per il nostro territorio perché anche per il futuro, quello che prima faceva Fat, oggi continuerà a farlo Stellantis: occupare tanti molisani.

Ora però dobbiamo passare necessariamente alla fase 2: mantenere gli occupati, creare le condizioni di formazione per i dipendenti e attuare un progetto di ricerca e sviluppo affinché, per il futuro, non si dipenda più da scelte “esterne” ma si è proprietari del proprio destino.

A tal proposito come Cosib siamo stati promotori di un bel progetto che ora è al vaglio del Ministero. L’obbiettivo è far diventare Termoli e l’intera valle del Biferno il luogo in cui si produce per il presente ma si lavora e progetta il futuro».