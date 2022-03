«Basta discriminare i diabetici nell'accesso ai gruppi sportivi militari e di Stato»

GUGLIONESI. Lunedì scorso, 21 marzo, a firma dei presidenti delle Società Scientifiche e delle Associazioni Pazienti che operano in campo diabetologico, è stata inviata la lettera ai Ministeri e agli Organi competenti, per superare le attuali disparità che impediscono l'accesso di atleti con diabete tipo 1 ai Gruppi Sportivi dei Corpi militari e dello Stato.

“Tali richieste sono assolutamente legittime dal punto di vista etico, clinico e sociale e altresì sono in linea con l'obiettivo della piena fruizione dei diritti da parte della persona con diabete, nonché suffragate da norme che garantiscano il pieno diritto al lavoro alle persone con diabete, come a tutti i cittadini.

Grandi campioni dello sport diabetici tipo 1 hanno conquistato medaglie olimpiche; citiamo, per tutti, Bas van de Goor (oro nella pallavolo ad Atlanta), Gary Hall (oro nel nuoto a Sidney) e Steve Redgrave (oro nel canottaggio a Los Angeles, Seoul, Barcellona, Atlanta e Sidney). Oggi molti atleti, su questa scia, si cimentano ai massimi livelli internazionali.

Solo a titolo esemplificativo, a livello nazionale, due promesse dello sport italiano come Anna Arnaudo, campionessa mondiale ed europea di corsa in montagna, campionessa di corsa campestre a squadre, e vicecampionessa europea under 23 dei 10.000 metri, e come Giulio Gaetani, vincitore della Coppa del Mondo under 20 di spada, entrambi rappresentanti delle nostre nazionali assolute a livello internazionale, sono atleti con diabete tipo 1.

Vorremmo che sentiste personalmente il “dolore e la rabbia” che questi due giovani campioni manifestano riguardo questa assurda discriminazione.

Entrambi hanno concrete possibilità di partecipare ai prossimi Giochi Olimpici, ma ad oggi non possono far parte dei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato.

Questo per una norma che riteniamo debba essere superata, per porre fine a una disparità che non ha ragione di esistere e, allo stesso tempo, per inviare un importante segnale culturale a tutto il Paese.

Un segnale che vada nel senso del perseguimento di una piena inclusione delle persone con diabete nel tessuto sociale e del riconoscimento di uguali diritti per tutti.

Oggi in Italia 4 milioni di nostri concittadini convivono con diabete, rendendosi protagonisti di tutte le componenti sociali e civili del nostro Paese. A nome di questi cittadini e delle loro famiglie e della comunità scientifica vi chiediamo in tempi brevi di avviare un iter parlamentare e governativo idoneo al superamento di questa discriminazione, come a suo tempo il Governo ha fatto per l’inclusione degli atleti paralimpici dei gruppi sportivi militari e nei corpi dello Stato”.

Le associazioni si dicono disponibili ad approfondire tali tematiche e, restano fiduciosi di un concreto interessamento e sensibilità istituzionale.

“Insieme, potremo dare forza e concretezza a questo importante traguardo di civiltà e di diritto sociale e sportivo”.