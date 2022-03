Non ci sarà la classe 1° al Professionale di Campomarino, genitori delusi

CAMPOMARINO. Paolo (nome di fantasia) è un ragazzino di 14 anni con sindrome di down. Come tutti i ragazzini della sua età si appresta ad iniziare la scuola secondaria a settembre. Quando pensa alla nuova esperienza da affrontare sorride, i suoi occhi sono pieni di felicità. Il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore è un momento delicato sia per il ragazzo che per la famiglia, è un viaggio verso una meta che non è possibile definire a priori ma al tempo stesso rappresenta un percorso di crescita fondamentale, un percorso fatto di nuove esperienze, nuove amicizie, gioie e momenti di condivisione straordinari.

Purtroppo, Paolo non potrà vivere tutto questo. Come lui, si ritrovano nella stessa situazione altri due ragazzi disabili, iscritti all’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali di Campomarino.

Sono 12 in totale i nuovi iscritti che avrebbero dovuto comporre la classe 1° dell’Istituto, un numero insufficiente secondo l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, che ha negato l’autorizzazione.

«Ho pensato di far bocciare mio figlio per fargli ripetere la terza media - dice disperata la mamma di Paolo – vivo sola con mio figlio che ha bisogno di assistenza continua, non ho la patente ed è improponibile pensare di portarlo in una scuola di un altro Comune».

Il Professionale di Campomarino, appartenente all’Istituto Omnicomprensivo della cittadina adriatica, raccoglie un bacino di utenza caratterizzato da un’alta dispersione scolastica, in quanto gli alunni provengono spesso da un background sociale problematico.

La scuola, i professori e tutto il personale scolastico svolgono un ruolo importantissimo, assolvendo una funzione determinante nel raccogliere l’area del disagio sociale e psicofisico dei ragazzi. Si tratta di ragazzi, per lo più provenienti da Campomarino e Portocannone, che tendono facilmente all’abbandono scolastico e che il Professionale di Campomarino recupera e valorizza anche grazie all’esiguo numero di iscritti che consente quella capacità relazionale tipica dei Comuni più piccoli. La presenza di tre ragazzi disabili gravi, inoltre, evidenzia l’importanza della funzione che assolve l’Istituto.

Inoltre, si tratta dell’unica prima classe dell’unica scuola superiore presente sul territorio comunale. Non avviare l’anno scolastico 2022/2023 rappresenterebbe, quindi, anche un fallimento e una risorsa in meno per l’intero territorio.

La mancata autorizzazione per il 1° anno di corso dell’Istituto Professionale avrà dei risvolti sociali che non possono essere trascurati o sottovalutati e che avrà come conseguenza il probabile abbandono dei 12 ragazzi iscritti che si vedono così privati del diritto all’istruzione. A pesare, soprattutto per i tre ragazzi disabili, l’impossibilità di raggiungere altre sedi a causa della distanza e dell’inadeguatezza dei mezzi pubblici.

A nulla è valsa, ad oggi, la richiesta dell’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino all’autorizzazione di una classe per l’insegnamento dell’indirizzo commerciale, chiedendo una deroga del numero di alunni per classe previsto dal DPR 81 del 2009.

Rispetto al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola, l’art. 4 del DPR 81/2009 consente infatti di derogare, in misura non superiore al 10%, al fine di dare stabilità alla previsione delle classi.

Non solo, la legge di bilancio 2022 (commi 344-347) prevede la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica. L’attuazione di quanto previsto è rimessa agli Uffici scolastici regionali.

La via d’uscita c’è, è indicata non solo dagli art. 3 e 34 della nostra Costituzione ma dal buon senso di chi si ritrova a dover decidere sul futuro di ragazzini che potrebbero subire conseguenze in grado di condizionare in modo negativo la loro vita, la loro socialità, il loro percorso di crescita che risulta compromesso da una decisione che le famiglie interessate ritengono inaccettabile. I genitori dei ragazzi, infatti, si dicono pronti a far sentire la loro voce, affinché l’Ufficio Scolastico Regionale possa tornare sulla decisione presa.

Se è vero che «Colui che apre la porta di una scuola, chiude una prigione» è forse il caso di aprire davvero la porta a ragazzi che si ritrovano costretti a rinunciare alle proprie ambizioni, ai propri sogni e ai propri diritti.

Marco Altobello